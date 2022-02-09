Список кандидатов в мэры от партии Слуга народа по областям

Напомним, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года. Партия Слуга народа выдвинула своих кандидатов в мэры областных центров. Предлагаем вашему вниманию полный список:
Винница — Сергей Борзов, нынешний глава Винницкой ОГА;
Днепр — Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова;
Житомир — Виктор Евдокимов, ректор университета Житомирская политехника;
Запорожье — Виталий Тишечко, первый замглавы Запорожской ОГА;
Ивано-Франковск — Александр Богачев, директор строительной компании Мельник;
Киев — Ирина Верещук, народный депутат от Слуги народа;
Кривой Рог — Дмитрий Шевчик, гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината;
Кропивницкий — Ольга Ковалева-Алокили, банкир, была советником главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня;
Львов — Тарас Клефа, врач, депутат Львовского горсовета;
Николаев — Татьяна Домбровская, активистка и глава ОО Майбутнє Миколаєва;
Одесса — бывший юморист Олег Филимонов;
Полтава — Сергей Иващенко, предприниматель;
Ровно — Виталий Коваль, действующий глава Ровенской ОГА;
Сумы — Татьяна Рябуха, народный депутат от Слуги народа;
Славянск — депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина;
Тернополь — юморист Виктор Гевко, актер Лиги смеха и Країни У;
Ужгород — Виктор Щадей, депутат Ужгородского горсовета от Батькивщины;
Харьков — Алексей Кучер, который сейчас возглавляет Харьковскую ОГА;
Херсон — Юрий Кирилов, ректор херсонского государственного аграрного университета;
Хмельницкий — Инна Ящук, депутат Хмельницкого облсовета от партии Самопомич, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии;
Черкассы — Виталий Ильченко, местный предприниматель;
Черновцы — Виталий Другановский, руководитель местного штаба Слуги народа;
Чернигов — Юрий Тарасовец, депутат Черниговского горсовета.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии