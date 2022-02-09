Список кандидатов в мэры от партии Слуга народа по областям

07:17 23 Сентябрь Киев, Украина

Напомним, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года. Партия Слуга народа выдвинула своих кандидатов в мэры областных центров. Предлагаем вашему вниманию полный список:



Винница — Сергей Борзов, нынешний глава Винницкой ОГА;

Днепр — Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова;

Житомир — Виктор Евдокимов, ректор университета Житомирская политехника;

Запорожье — Виталий Тишечко, первый замглавы Запорожской ОГА;

Ивано-Франковск — Александр Богачев, директор строительной компании Мельник;

Киев — Ирина Верещук, народный депутат от Слуги народа;

Кривой Рог — Дмитрий Шевчик, гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината;

Кропивницкий — Ольга Ковалева-Алокили, банкир, была советником главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня;

Львов — Тарас Клефа, врач, депутат Львовского горсовета;

Николаев — Татьяна Домбровская, активистка и глава ОО Майбутнє Миколаєва;

Одесса — бывший юморист Олег Филимонов;

Полтава — Сергей Иващенко, предприниматель;

Ровно — Виталий Коваль, действующий глава Ровенской ОГА;

Сумы — Татьяна Рябуха, народный депутат от Слуги народа;

Славянск — депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина;

Тернополь — юморист Виктор Гевко, актер Лиги смеха и Країни У;

Ужгород — Виктор Щадей, депутат Ужгородского горсовета от Батькивщины;

Харьков — Алексей Кучер, который сейчас возглавляет Харьковскую ОГА;

Херсон — Юрий Кирилов, ректор херсонского государственного аграрного университета;

Хмельницкий — Инна Ящук, депутат Хмельницкого облсовета от партии Самопомич, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии;

Черкассы — Виталий Ильченко, местный предприниматель;

Черновцы — Виталий Другановский, руководитель местного штаба Слуги народа;

Чернигов — Юрий Тарасовец, депутат Черниговского горсовета.





