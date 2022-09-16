Спикер ВР передал список с военными потребностями Украины Нэнси Пелоси

14:31 16 сентября Киев, Украина

В ходе встречи представителя ВР и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Стефанчук передал список с военными потребностями Украины.

Об этом Стефанчук сообщил в пятницу, 16 сентября, в Facebook.

"Это разговор настоящих друзей. Разговор о зверствах россиян, пытках мирных жителей в Изюме и многих городах, которые россияне пришли "освобождать"… О санкциях против рф, запрете выдачи виз россиянам и российской пропаганде. И, конечно, о поддержке. Поддержку Украины! Нам нужно оружие - список с военными потребностями передал уважаемой Нэнси Пелоси", - написал Стефанчук.

Он поблагодарил США за лидерство по консолидации мировой поддержки Украины. Также Председатель ВР выразил благодарность Конгрессу США за выделение с начала полномасштабной российской агрессии почти в 53,6 млрд долл.



Стефанчук также отметил, что Украина и США солидарны в том, что никто не имеет права рисовать новую карту мира и навязывать другим странам свои имперские амбиции.