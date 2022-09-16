Спикер ВР передал список с военными потребностями Украины Нэнси Пелоси

В ходе встречи представителя ВР и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Стефанчук передал список с военными потребностями Украины.
Об этом Стефанчук сообщил в пятницу, 16 сентября, в Facebook.
Он поблагодарил США за лидерство по консолидации мировой поддержки Украины. Также Председатель ВР выразил благодарность Конгрессу США за выделение с начала полномасштабной российской агрессии почти в 53,6 млрд долл.
Стефанчук также отметил, что Украина и США солидарны в том, что никто не имеет права рисовать новую карту мира и навязывать другим странам свои имперские амбиции.
Стефанчук также отметил, что Украина и США солидарны в том, что никто не имеет права рисовать новую карту мира и навязывать другим странам свои имперские амбиции.
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