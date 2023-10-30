Спикер Конгресса поддержит отдельную помощь Израилю, но не для Украины — СМИ

09:20 30 октября Киев, Украина

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон поддержит отдельный законопроект , предусматривающий финансирование обороны для Израиля, но не для Украины.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"В мире происходит много вещей, которые мы должны решить, и мы это сделаем, но сейчас происходящее в Израиле привлекает немедленное внимание, и я думаю, что мы должны отделить это (помощь — ред.) и решить этот вопрос", – сказал спикер Конгресса Джонсон.

Джонсон также выразил уверенность, что законопроект, сконцентрированный исключительно на финансировании Израиля, получит поддержку обеих партий. Он противился призывам президента Байдена поддержать комбинированный пакет военной помощи, который предусматривал 60 миллиардов долларов для Украины и 10 миллиардов долларов для Израиля.