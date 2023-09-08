Спикер ГПСУ: подразделения рф выведены из беларуси

Россия вывела практически все свои подразделений из беларуси в рамках плановой ротации. Эту информацию на брифинге 7 сентября подтвердил спикер Государственной пограничной службы Украины, Андрей Демченко.
Следует напомнить, что российская армия использовала беларусь как площадку для подготовки своих военных подразделений, и в некоторые периоды там находилось до 10-11 тысяч российских военнослужащих.
На текущий момент россия не поддерживает в беларуси военных сил, готовых к возможному вторжению на территорию Украины. Пограничники не обнаружили никаких значительных изменений в ситуации на границе с беларусью в последнее время, и ситуация на границе полностью контролируется.
Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Украины сообщил, что количество наемников из частной военной компании "вагнер" в беларуси постепенно уменьшается, и они не участвуют в активных действиях, например, в дестабилизации ситуации на границе с Украиной или странами Евросоюза.
На текущий момент россия не поддерживает в беларуси военных сил, готовых к возможному вторжению на территорию Украины. Пограничники не обнаружили никаких значительных изменений в ситуации на границе с беларусью в последнее время, и ситуация на границе полностью контролируется.
Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Украины сообщил, что количество наемников из частной военной компании "вагнер" в беларуси постепенно уменьшается, и они не участвуют в активных действиях, например, в дестабилизации ситуации на границе с Украиной или странами Евросоюза.
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