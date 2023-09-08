Спикер ГПСУ: подразделения рф выведены из беларуси

19:11 07 сентября Киев, Украина

Россия вывела практически все свои подразделений из беларуси в рамках плановой ротации. Эту информацию на брифинге 7 сентября подтвердил спикер Государственной пограничной службы Украины, Андрей Демченко.

"На данный момент рф вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые завершили подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", - отметил Демченко.