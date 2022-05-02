Спикер делегации ТКГ Арестович назначен советником Ермака 

Руководитель ОП Андрей Ермак, на встрече с руководителями профильных ведомств, представил Алексея Арестовича в качестве своего внештатного советника.
Арестович, как советник по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, будет обеспечивать своевременное реагирование на фейки, искаженную информацию и необоснованные обвинения, тиражируемые в украинском информационном пространстве.
Об этом сообщили в Офисе Президента.
Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса".
Андрей Ермак выразил надежду, что Алексей Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.
Андрей Ермак выразил надежду, что Алексей Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.
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