Спикер делегации ТКГ Арестович назначен советником Ермака 

07:58 02 декабря Киев, Украина

Руководитель ОП Андрей Ермак , на встрече с руководителями профильных ведомств, представил Алексея Арестовича в качестве своего внештатного советника.

Арестович, как советник по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, будет обеспечивать своевременное реагирование на фейки, искаженную информацию и необоснованные обвинения, тиражируемые в украинском информационном пространстве.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблениям. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса".



Андрей Ермак выразил надежду, что Алексей Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.