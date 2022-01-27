Спецслужбы Украины разработали план действий на случай российского вторжения

12:21 27 Январь Киев, Украина

Украина готова к обострению ситуации на границах и внутри страны. Силовые органы разработали ряд планов действий, которые будут активированы, если ситуация обострится.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в спецслужбах.



На каждый из возможных сценариев действий страны-агрессорки разработан ответ. В частности, есть 196 точечных планов, объединенных под общим названием «Арбалет», и два общенациональных плана, объединенных под названием «Капкан». В случае необходимости они будут введены на двое суток перед введением военного положения.



Источник также уточнил, что по данным, которыми владеет украинская разведка, по состоянию на 26 января «военное вторжение реально, но маловероятно». Россия делает ставку на внутреннюю дестабилизацию Украины.