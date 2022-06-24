Спецслужбы рф завербовали нардепа Деркача для захвата Украины – СБУ

15:14 24 июня Киев, Украина

Правоохранители разоблачили агентурную сеть Главного разведывательного управления рф, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач. Она должна была помогать россии в захвате Украины.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



В состав агентурной сети входил находящийся под санкциями СНБО народный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, народный избранник курировал создание ряда частных охранных предприятий в различных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. В его отношении начато досудебное расследование.

“Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Собственно, он, являясь негласным сотрудником главного управления Генерального штаба вооруженных сил рф с позывным "Ветеран", был связующим и финансовым курьером между спецслужбами рф и Деркачем" , - отмечает СБУ.

По словам Колесникова, Деркача завербовали в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство разведки – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев .



По информации СБУ, Деркач получал средства от Генштаба вооруженных сил россии для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов разведывательное управление выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев, значительную часть этих средств Деркач оставлял себе.



Колесников после задержания пошел на соглашение со следствием и дал показания о деятельности сети и отведенной ей роли в подготовке к полномасштабной войне. В мае суд объявил ему приговор за государственную измену.

"При входе войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти ЧОПы должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города", - детализировал Колесников.

По его словам, разведка рф при захвате Киева планировала использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства. Украинские защитники сорвали эти планы.



Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к этой агентурной сетке.