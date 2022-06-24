Спецслужбы рф завербовали нардепа Деркача для захвата Украины – СБУ

Правоохранители разоблачили агентурную сеть Главного разведывательного управления рф, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач. Она должна была помогать россии в захвате Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В состав агентурной сети входил находящийся под санкциями СНБО народный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, народный избранник курировал создание ряда частных охранных предприятий в различных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. В его отношении начато досудебное расследование.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В состав агентурной сети входил находящийся под санкциями СНБО народный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, народный избранник курировал создание ряда частных охранных предприятий в различных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. В его отношении начато досудебное расследование.
По словам Колесникова, Деркача завербовали в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство разведки – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев .
По информации СБУ, Деркач получал средства от Генштаба вооруженных сил россии для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов разведывательное управление выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев, значительную часть этих средств Деркач оставлял себе.
Колесников после задержания пошел на соглашение со следствием и дал показания о деятельности сети и отведенной ей роли в подготовке к полномасштабной войне. В мае суд объявил ему приговор за государственную измену.
По информации СБУ, Деркач получал средства от Генштаба вооруженных сил россии для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов разведывательное управление выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев, значительную часть этих средств Деркач оставлял себе.
Колесников после задержания пошел на соглашение со следствием и дал показания о деятельности сети и отведенной ей роли в подготовке к полномасштабной войне. В мае суд объявил ему приговор за государственную измену.
По его словам, разведка рф при захвате Киева планировала использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства. Украинские защитники сорвали эти планы.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к этой агентурной сетке.
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