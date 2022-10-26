Спецслужбы рф готовят кампанию по дискредитации национальных движений народов россии - разведка

Спецслужбы российской федерации в ближайшее время приступят к широкой дискредитационной кампании против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов россии.
Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
По данным ГУР, в рамках кампании по дискредитации как в самой россии, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине будут использованы имеющиеся агенты влияния в информационной и политической сферах. Их задачей будет донести до "широких масс" мысль об априори агрессивного, террористического или даже нацистского характера любых национальных движений.
Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
По данным ГУР, в рамках кампании по дискредитации как в самой россии, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине будут использованы имеющиеся агенты влияния в информационной и политической сферах. Их задачей будет донести до "широких масс" мысль об априори агрессивного, террористического или даже нацистского характера любых национальных движений.
Отмечается, что традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция.
При этом в ГУР отмечают, что на сегодняшний день военно-политическое руководство рф и режим путина рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз единства и даже самого существования россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии