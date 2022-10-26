Спецслужбы рф готовят кампанию по дискредитации национальных движений народов россии - разведка

07:34 26 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР)



По данным ГУР, в рамках кампании по дискредитации как в самой россии, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине будут использованы имеющиеся агенты влияния в информационной и политической сферах. Их задачей будет донести до "широких масс" мысль об априори агрессивного, террористического или даже нацистского характера любых национальных движений. Спецслужбы российской федерации в ближайшее время приступят к широкой дискредитационной кампании против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов россии.Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины По данным ГУР, в рамках кампании по дискредитации как в самой россии, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине будут использованы имеющиеся агенты влияния в информационной и политической сферах. Их задачей будет донести до "широких масс" мысль об априори агрессивного, террористического или даже нацистского характера любых национальных движений.

"Цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам рф, страдающим имперской политикой", — сказано в сообщении Минобороны Украины.

Отмечается, что традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция.



При этом в ГУР отмечают, что на сегодняшний день военно-политическое руководство рф и режим путина рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз единства и даже самого существования россии.