Спецпоезд "Укрзализныци" перевез более 1000 пассажиров за 2 месяца

20:41 15 июня Киев, Украина

"Укрзализныця" 2 месяца назад запустила специальный поезд-госпиталь для эвакуации больных и раненых с востока страны.



За это время по ним транспортировали более 1000 пассажиров, сообщают в Министерстве здравоохранения.



За 25 рейсов в более безопасные места и специализированные больницы доставили:



690 пациентов, в том числе – с ранениями;

248 человек, сопровождавших больных и раненых;

78 детей-сирот.



В дороге о них заботятся специалисты из международной организации "Врачи без границ".

"Главная задача такого госпиталя на колесах - поддерживать стабильное состояние тех, кого везут к месту назначения", - отмечают в ведомстве.



Поэтому маршрут и детали курсирования не разглашаются из соображений безопасности.





Поезд состоит из 8 вагонов, они оборудованы необходимой техникой: Поезд состоит из 8 вагонов, они оборудованы необходимой техникой:

аппарат УЗИ,

кислородные концентраторы,

дефибрилляторы,

кардиомониторинговая система

инфузионные помпы и т.д.