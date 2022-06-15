Спецпоезд "Укрзализныци" перевез более 1000 пассажиров за 2 месяца

20:41 15 июня Киев, Украина

"Укрзализныця" 2 месяца назад запустила специальный поезд-госпиталь для эвакуации больных и раненых с востока страны.


За это время по ним транспортировали более 1000 пассажиров, сообщают в Министерстве здравоохранения.

За 25 рейсов в более безопасные места и специализированные больницы доставили:

690 пациентов, в том числе – с ранениями;
248 человек, сопровождавших больных и раненых;
78 детей-сирот.

В дороге о них заботятся специалисты из международной организации "Врачи без границ".
"Главная задача такого госпиталя на колесах - поддерживать стабильное состояние тех, кого везут к месту назначения", - отмечают в ведомстве.

Поэтому маршрут и детали курсирования не разглашаются из соображений безопасности.
 


Поезд состоит из 8 вагонов, они оборудованы необходимой техникой:
  • аппарат УЗИ,
  • кислородные концентраторы,
  • дефибрилляторы,
  • кардиомониторинговая система
  • инфузионные помпы и т.д.

Есть также вагон интенсивной терапии.