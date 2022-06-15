Спецпоезд "Укрзализныци" перевез более 1000 пассажиров за 2 месяца

"Укрзализныця" 2 месяца назад запустила специальный поезд-госпиталь для эвакуации больных и раненых с востока страны.
За это время по ним транспортировали более 1000 пассажиров, сообщают в Министерстве здравоохранения.
За 25 рейсов в более безопасные места и специализированные больницы доставили:
690 пациентов, в том числе – с ранениями;
248 человек, сопровождавших больных и раненых;
78 детей-сирот.
В дороге о них заботятся специалисты из международной организации "Врачи без границ".
Поэтому маршрут и детали курсирования не разглашаются из соображений безопасности.
Поезд состоит из 8 вагонов, они оборудованы необходимой техникой:
- аппарат УЗИ,
- кислородные концентраторы,
- дефибрилляторы,
- кардиомониторинговая система
- инфузионные помпы и т.д.
Есть также вагон интенсивной терапии.
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