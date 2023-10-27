Спецоперация ВСУ: уничтожен вражеский радиолокатор "Зоопарк-1"

"На Донецком направлении ССО преследовали значимую цель - радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1". Операторы 3-го полка обнаружили и успешно идентифицировали этот вражеский радиолокатор, после чего они скорректировали артиллерийский огонь в его сторону",- говорится в сообщении.