Спецоперация ВСУ: уничтожен вражеский радиолокатор "Зоопарк-1"
10:07 24 октября Киев, Украина
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины (ССО)
успешно уничтожили вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, известный как "Зоопарк-1", на Донецком направлении.
Эту информацию пресс-служба ССО опубликовала на своей странице в Facebook 24 октября.
"На Донецком направлении ССО преследовали значимую цель - радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1". Операторы 3-го полка обнаружили и успешно идентифицировали этот вражеский радиолокатор, после чего они скорректировали артиллерийский огонь в его сторону",- говорится в сообщении.
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