Спецназ Украины действует в Крыму: огневое поражение российских оккупантов

16:46 04 октября Киев, Украина

Ведомство Минобороны Украины сообщило, что спецназовцы из Главного управления разведки высадились на территории Крыма и нанесли огневое поражение российским оккупантам.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что спецназовцы, включая подразделения "Стугны" и "Братства", действовали в составе спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Их миссия заключалась в десантировании на территорию Крыма и проведении операции с использованием огневой мощи.

Заявление спецслужбы заканчивается выражением уверенности в том, что Крым должен вернуться под контроль Украины.