Спецназ Украины действует в Крыму: огневое поражение российских оккупантов

Ведомство Минобороны Украины сообщило, что спецназовцы из Главного управления разведки высадились на территории Крыма и нанесли огневое поражение российским оккупантам.
Пресс-служба ведомства подчеркнула, что спецназовцы, включая подразделения "Стугны" и "Братства", действовали в составе спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Их миссия заключалась в десантировании на территорию Крыма и проведении операции с использованием огневой мощи.
Заявление спецслужбы заканчивается выражением уверенности в том, что Крым должен вернуться под контроль Украины.
Пресс-служба ведомства подчеркнула, что спецназовцы, включая подразделения "Стугны" и "Братства", действовали в составе спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Их миссия заключалась в десантировании на территорию Крыма и проведении операции с использованием огневой мощи.
Заявление спецслужбы заканчивается выражением уверенности в том, что Крым должен вернуться под контроль Украины.
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