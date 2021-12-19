Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 30 российских танков и гаубицу в запретной зоне

09:35 17 Ноябрь Киев, Украина

Наблюдатели миссии ОБСЕ на востоке Украины зафиксировали несколько десятков военной техники боевиков на оккупированной территории страны, включая один из неподконтрольных Украине населенных пунктов.

Об этом говорится в последнем отчете миссии.

По линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу на полигоне возле населенного пункта Покровка Донецкой области.

В их числе 13 танков типа Т-72, 7 танков Т-64, 10 танков неустановленного типа и одна самоходная гаубица Гвоздика 122 калибра.

Военную технику российских наемников помогли зафиксировать БПЛА дальнего радиуса действия.

В отчете ОБСЕ также идет речь о двух бронемашинах и одной радиорелейной станции, которые базируются в жилом квартале пгт Безымянного.

Напомним, американское издание Bloomberg сообщало, что Россия опрокидывает танки к украинской границе .

Также СМИ сообщили, что российский спецназ отработал захват админпостроек на востоке и юге Украины.

Как известно, в последние недели Москва активно перемещает свои военные подразделения вблизи украинской границы, создавая угрозу вторжения. В частности, в настоящее время западные спецслужбы располагают данными, свидетельствующими о высокой вероятности нового российского вторжения в Украину и дестабилизации ситуации у границы.

По подсчетам руководства Вооруженных сил, на Донбассе постоянно находятся более двух тысяч российских военных .