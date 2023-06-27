Специальный посланник Папы Римского посетит россию в рамках своей миссии

Кардинал Маттео Дзуппи, специальный посланник Папы Римского, совершит визит в россию 28-29 июня, в рамках второго этапа своей специальной миссии.
Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает информационный портал Vatican News.
Главной целью этой инициативы является поощрение проявлений человечности, способствующих разрешению текущей трагической ситуации и поиску путей к справедливому миру, как заявили представители пресс-службы.
Во время визита кардинала Дзуппи будет сопровождать сотрудник государственного секретариата Святого Престола.
Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает информационный портал Vatican News.
Главной целью этой инициативы является поощрение проявлений человечности, способствующих разрешению текущей трагической ситуации и поиску путей к справедливому миру, как заявили представители пресс-службы.
Во время визита кардинала Дзуппи будет сопровождать сотрудник государственного секретариата Святого Престола.
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