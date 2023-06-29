Специальные системы оповещения будут использованы при теракте на ЗАЭС - Минздрав
19:16 29 июня Киев, Украина
Министр здравоохранения Украины, Виктор Ляшко, заверяет, что в случае возникновения теракта
на Запорожской АЭС, а даже при отсутствии доступа к Интернету, будут задействованы специальные системы оповещения населения.
Эту информацию он предоставил в ходе интервью телеканалу.
"У нас существуют соответствующие системы оповещения, которые уже использовались в прошлом, продолжают работать и в случае несчастного случая на ЗАЭС сработают вновь. Вопрос коммуникации власти с населением в таких ситуациях уже тщательно продуман, и системы оповещения будут повторно проверены для обеспечения надежности", - подчеркнул министр.
По его словам, очень важно не вызывать панику в любой ситуации и твердо следовать всем указаниям государственных органов.
"Из крайне важно слушать рекомендации, которые дает органы власти, ведь они опираются на конкретные факторы и данные радиационного мониторинга. Точное соблюдение таких рекомендаций и есть то, что способно спасти жизни", - подчеркнул Ляшко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии