Спецдокладчик ООН: пытки мирных граждан - системная политика россии

08:29 11 сентября Киев, Украина

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток, Элис Джилл Эдвардс, заявила, что масштабы пыток, применяемых российскими военными в отношении украинских мирных жителей и военнопленных, достигли уровня системной политики, одобряемой государством.

Ее высказывания были опубликованы в The New York Times в воскресенье, 10 сентября.



Согласно Эдвардс, пытки стали неотъемлемой частью государственной политики россии. Она подчеркнула, что это не случайные или изолированные случаи, а организованные меры, принимаемые с целью запугивания, создания страха, наказания и получения информации и признаний.



Специальный докладчик также утверждает, что есть надежные свидетельства, подтверждающие систематическое применение пыток, включая изнасилования и избиения, в различных местах заключения, находящихся под российской оккупацией, а также в отношении пленных украинских солдат.



С момента получения мандата в 2022 году Эдвардс семь раз обращалась к российским властям с этим вопросом, но не получила никакого ответа. Она утверждает, что москва отрицает факты применения пыток, но отказывается признать эту проблему, и это молчаливое одобрение со стороны российских властей.