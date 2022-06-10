Спасет ли Украину "Железный купол", ответил военный эксперт

"Железный купол" не может быть достаточно эффективной в условиях Украины.
Такое мнение высказал израильский военный эксперт Давид Гендельман.
По его словам, для защиты от вражеских ракет Украине хватило бы уже имеющихся средств, если бы их было больше.
По его словам, для защиты от вражеских ракет Украине хватило бы уже имеющихся средств, если бы их было больше.
Как объяснил эксперт, радиус действия одного такого израильского комплекса составляет до 70 километров. Чтобы перекрыть значительные территории, таких комплексов должно быть очень много. В самом Израиле на сегодня только 10 оперативно готовых батарей.
Кроме того, по словам Гендельмана, Израиль не предоставляет Украине военной помощи потому, что его страна фактически постоянно находится в состоянии войны.
Комментируя призыв посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука продать нашей стране "Железный купол", Гендельман отметил, что это заявление преследует цель "привлечь внимание к проблеме" ПВО в Украине и не более.
Вместе с тем по словам специалиста, имеющиеся у Украины средства ПРО, например, С-300 или "Бук", могли бы справиться с задачей обороны, если бы их было на порядок больше.
Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Украина хочет купить у Израиля его систему противоракетной обороны "Железный купол", чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов.
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