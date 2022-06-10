Спасет ли Украину "Железный купол", ответил военный эксперт

08:33 10 июня Киев, Украина

"Железный купол" не может быть достаточно эффективной в условиях Украины.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт Давид Гендельман.



По его словам, для защиты от вражеских ракет Украине хватило бы уже имеющихся средств, если бы их было больше.

"Сам по себе для тех условий, для которых создан, "Железный купол" достаточно эффективен, но у Украины очень большая территория", – отметил он.



Как объяснил эксперт, радиус действия одного такого израильского комплекса составляет до 70 километров. Чтобы перекрыть значительные территории, таких комплексов должно быть очень много. В самом Израиле на сегодня только 10 оперативно готовых батарей.

"Таким образом, чтобы это оказало существенный эффект, этих комплексов в Украине должно быть больше, чем в Израиле. В тех реальных количествах, в которых он может быть поставлен в Украину, это не решит украинские проблемы", – отметил Гендельман.



Кроме того, по словам Гендельмана, Израиль не предоставляет Украине военной помощи потому, что его страна фактически постоянно находится в состоянии войны.

"Израиль находится в процессе постоянной эскалации, постоянной напряженности. Он постоянно ведет боевые действия. Поэтому в данной ситуации израильское руководство считает неразумным открывать дополнительные фронты", - говорит эксперт.



Комментируя призыв посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука продать нашей стране "Железный купол", Гендельман отметил, что это заявление преследует цель "привлечь внимание к проблеме" ПВО в Украине и не более.



Вместе с тем по словам специалиста, имеющиеся у Украины средства ПРО, например, С-300 или "Бук", могли бы справиться с задачей обороны, если бы их было на порядок больше.

"Возможно, хватило бы и тех систем противоракетной обороны, С-300, "Бук" и прочее, которые есть, если бы их просто было больше. Нужны не столько технологические прорывы, сколько количество. Как и со всеми остальными вооружениями", – подчеркнул он.



Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Украина хочет купить у Израиля его систему противоракетной обороны "Железный купол", чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов.

"На прошлой неделе, насколько я знаю точно, американцы дали разрешение на передачу противоснарядных ракет из Германии в Украину, а Израиль сказал "нет", — сказал Корнийчук.

"Израиль больше не сосредоточен на войне", - заявил также Корнийчук.