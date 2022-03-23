Созданная проблема КСУ будет решена - Кулеба

14:51 29 октября Киев, Украина

Принято КСУ решение создает серьезные проблемы в отношениях Украины с партнерами, а также негативно сказывается на внутреннее развитие страны.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"С одной стороны в государстве, которое исповедует верховенство права, а именно таковым является Украина, нужно уважать решения судов, любого суда. Но нельзя при этом не констатировать, что вчерашнее решение КСУ создает серьезную проблему не только для внутреннего развития Украины, но и для наших отношений с партнерами, которые способствовали созданию антикоррупционной инфраструктуры в Украине", - сказал министр.

Он заверил, что и Президент Украины, и правительство, в том числе Министерство иностранных дел, решительно и принципиально настроены на преодоление последствий проблемы, созданной решением КСУ.

"И уже вскоре вы увидите конкретные шаги в этом направлении. Задача МИДа в этой ситуации - это совместно с нашими партнерами найти оптимальные пути решения созданной проблемы, и, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что МИД будет делать это не потому, что кто-то просит извне, а потому, что это отвечает интересам украинского народа.

"Вчера был день, посвященный анализу содержания решения и поиска путей решения этой проблемы. Сегодня с самого утра эти консультации продолжились, вскоре вы увидите, какие конкретные шаги будут приняты", - добавил глава МИДа.

Напомним, Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.