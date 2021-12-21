Создание Госконцерна телевидения и радиовещания будет существенно угрожать свободе слова – медиа-юрист

На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект No6430 "О Государственном информационном концерне телевидения и радиовещания Украины", медиаэксперты считают, что его принятие может серьезно угрожать свободе слова и демократии в Украине.
Текст и сопроводительные документы проекта доступны на сайте парламента; по состоянию на сегодняшний день его статус - "Прорабатывается в комитетах" (профильный - Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики).
Автор документа – народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. О намерениях разработать законопроект о восстановлении института государственного телевизионного и радиовещания он сообщил еще 30 ноября на своей странице в фейсбуке.
По убеждению парламентария, Украина должна восстановить институт государственного телевизионного и радиовещания, чтобы "иметь возможность противостоять в информационной войне с Россией".
Согласно документу Государственный информационный концерн телевидения и радиовещания должны создать в форме акционерного общества, 100% акций которого принадлежит государству.
Структура будет подчиняться Кабмину. Устав концерна должно утвердить правительство.
Финансирование концерна будет производиться благодаря:
Текст и сопроводительные документы проекта доступны на сайте парламента; по состоянию на сегодняшний день его статус - "Прорабатывается в комитетах" (профильный - Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики).
Автор документа – народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. О намерениях разработать законопроект о восстановлении института государственного телевизионного и радиовещания он сообщил еще 30 ноября на своей странице в фейсбуке.
По убеждению парламентария, Украина должна восстановить институт государственного телевизионного и радиовещания, чтобы "иметь возможность противостоять в информационной войне с Россией".
Согласно документу Государственный информационный концерн телевидения и радиовещания должны создать в форме акционерного общества, 100% акций которого принадлежит государству.
Структура будет подчиняться Кабмину. Устав концерна должно утвердить правительство.
Финансирование концерна будет производиться благодаря:
- продажи созданного в соответствии с техническими задачами телерадиоконтента, платы за пользование авторскими и смежными правами;
- на средства государственного и местных бюджетов;
- арендная плата за пользование техническим и студийным оборудованием концерна;
- иных поступлений, не запрещенных законодательством.
В пояснительной записке, в частности, отмечается, что анализ отечественного законодательства в информационной сфере и вопросах медиа и СМИ доказывает, что в Украине "почти отсутствует качественный национальный контент, а художники, которые готовы создавать этот контент, оставлены почти полностью без внимания".
Зато предложенный законопроект закрепляет механизм, который "дает возможность создания качественного нацконтента, формирования информационного поля государства в соответствии с направлением современного развития и приоритета безопасности по принципу "национальное - в каждый дом".
Государство не является производителем, а заказчиком такого информационного контента, уточнил автор проекта.
На базе концерна предлагается создать Научно-экспертный совет, который будет непосредственно формировать требования к национальному контенту. В ее состав будут входить заслуженные деятели культуры и искусства Украины.
Медиа-юрист Института массовой информации Али Сафаров сказал, что данный законопроект содержит существенные угрозы свободе слова в Украине.
Зато предложенный законопроект закрепляет механизм, который "дает возможность создания качественного нацконтента, формирования информационного поля государства в соответствии с направлением современного развития и приоритета безопасности по принципу "национальное - в каждый дом".
Государство не является производителем, а заказчиком такого информационного контента, уточнил автор проекта.
На базе концерна предлагается создать Научно-экспертный совет, который будет непосредственно формировать требования к национальному контенту. В ее состав будут входить заслуженные деятели культуры и искусства Украины.
Медиа-юрист Института массовой информации Али Сафаров сказал, что данный законопроект содержит существенные угрозы свободе слова в Украине.
По мнению юриста, этот законопроект представляет большие коррупционные риски, ведь комиссия, сформированная концерном, будет решать, что именно создает и распространяет концерн и что будет распространяться на частных каналах, в частности: все это будет происходить за деньги государственного бюджета.
В то же время Сафаров отметил, что юридическая техника законопроекта так низка, он настолько некачественно составлен, что есть надежда, что документ не пройдет согласование в комитетах и не будет принят Верховной Радой.
В то же время Сафаров отметил, что юридическая техника законопроекта так низка, он настолько некачественно составлен, что есть надежда, что документ не пройдет согласование в комитетах и не будет принят Верховной Радой.
Напомним, что Украина, ставшая членом Совета Европы в ноябре 1995 года, обязалась выполнять положения Резолюции 1466 (2005) Парламентской ассамблеи СЕ "Об исполнении обязанностей и обязательств Украины" от 5 октября 2005 года. В частности, это:
- превращение государственных телерадиокомпаний в каналы общественного вещания согласно соответствующим стандартам СЕ;
- разгосударствление печатных СМИ, основанных органами государственной власти и местного самоуправление;
- гарантирование прозрачности собственности на СМИ;
- создание равных условий деятельности для всех СМИ, в частности, пересмотр закона 1997 года о государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов (540/97-ВР);
- ратификация Европейской конвенции о трансграничном телевидении (994_444);
- обеспечения соответствия новой редакции закона о телевидении и радиовещании (2810-15) стандартам СЕ и рекомендациям ее экспертов.
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