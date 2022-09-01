Создана комиссия по расследованию теракта в тюрьме Еленовки в Украине - СМИ

08:24 23 августа Киев, Украина

ООН создала группу, которая займется расследованием гибели украинских военных в колонии Еленовки.

Об этом в понедельник, 22 августа, объявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет CNN.



Как указано, в состав комиссии вошли три человека: