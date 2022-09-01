Создана комиссия по расследованию теракта в тюрьме Еленовки в Украине - СМИ

08:24 23 августа Киев, Украина

ООН создала группу, которая займется расследованием гибели украинских военных в колонии Еленовки.

 
Об этом в понедельник, 22 августа, объявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет CNN.

Как указано, в состав комиссии вошли три человека:
  • Бразильский генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, бывший командующий миротворческой миссией ООН в ДР Конго (2013-2015 годы) и миссией ООН по стабилизации на Гаити (2007-2009 годы) - глава группы;
  • Бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, экс-министр иностранных дел Исландии Ингибьерг Сольрун Гисладоттир;
  • Бывший комиссар полиции в многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали (2016-2021 годы) Иссуфу Якубу из Нигера.

    По словам Дюжаррика, миссия должна установить факты теракта в Еленовке и доложить о них генеральному секретарю после завершения своей работы. Однако пока группа не может работать непосредственно на месте преступления, поскольку ситуация вокруг упомянутой колонии остается небезопасной для визита.