Создан Совет по вопросам развития профтехобразования

10:33 31 Март Киев, Украина

В Украине создан орган, целью которого является модернизация профессионально-технического образования в соответствии с нуждами рынка труда.

Соответствующий указ №130/2021 "О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования" подписал Президент Украины Владимир Зеленский . Этим документом образован Совет по вопросам развития профтехобразования как консультативно-совещательный орган при президенте и утверждено положение о нем.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, 31 марта.

"Документ служит целям модернизации системы профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с потребностями рынка труда, международных практик для обеспечения реализации права граждан на качественное и доступное профессиональное (профессионально-техническое) образование, а также создание условий для формирования и развития актуальных профессиональных компетенций человека к его успешной профессиональной деятельности и самореализации", – говорится в сообщении.

Основные задачи Совета:

мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования;

анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере;

изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирования приоритетных направлений и путей развития образования;

разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и т.д.

В указе отмечается, что Кабмин должен обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября 2021 года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального и профессионально-технического образования.