Создан Совет по вопросам развития профтехобразования

В Украине создан орган, целью которого является модернизация профессионально-технического образования в соответствии с нуждами рынка труда.
Соответствующий указ №130/2021 "О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования" подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Этим документом образован Совет по вопросам развития профтехобразования как консультативно-совещательный орган при президенте и утверждено положение о нем.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, 31 марта.
Основные задачи Совета:
- мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования;
- анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере;
- изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирования приоритетных направлений и путей развития образования;
- разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и т.д.
В указе отмечается, что Кабмин должен обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября 2021 года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального и профессионально-технического образования.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии