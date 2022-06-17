Окружение путина борется за украденное украинское зерно

12:44 17 июня Киев, Украина

Согласно отчету разведки, кремлевские союзники президента рф владимира путина борются друг с другом за контроль над прибыльной торговлей зерном на оккупированной Украине.



Основываясь на полевых отчетах украинской разведки в тылу врага, становится понятно, что изолированный путин все больше полагается на заместителя начальника штаба, бывшего премьер-министра россии, а ныне куратора Донбасса Сергея Кириенко. Благословение путина позволило Кириенко взять под контроль оккупированные регионы и построить структуру, которая будет служить его интересам.





По данным украинской разведки, 59-летний Кириенко ездил на Донбасс с 6 по 8 июня, посетил порт Бердянск, Донецк и Луганск и назначил нескольких "своих людей" на ключевые посты в самопровозглашенных республиках, вместо чиновников, выбранных Владиславом Сурковым, бывшим идеологом путина, находящимся в немилости.

«Сергей Кириенко укрепляет свою власть, назначая персонал», — говорится в пятистраничном отчете разведки. «Кадры Суркова были заменены Кириенковскими — все новоназначенные принадлежат к его технократическому движению.

«Кириенко интересует портовая логистика, потому что вопрос экспорта зерна остается приоритетным для россии». Контроль над драгоценным товаром может сделать Кириенко чрезвычайно богатым. Российские чиновники могли получать огромные откаты с зернового рынка через

коррупционные схемы.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, в прошлом году было собрано 86 млн тонн зерна. Войска рф сейчас занимают примерно пятую часть обширной территории Украины, включая богатую водой Херсонщину и плодородные поля Донбасса. Страны Африки и Ближнего Востока особенно зависят от украинских поставок, которые были заблокированы российским Черноморским флотом с начала войны. Это привело к росту цен на зерно на треть и побудило официальных представителей ООН предупредить о глобальной нехватке продовольствия.



США считают, что россия уже экспроприировала до 500 000 тонн украинского зерна на сумму 100 миллионов долларов, погрузив его на корабли в США считают, что россия уже экспроприировала до 500 000 тонн украинского зерна на сумму 100 миллионов долларов, погрузив его на корабли в Крыму . Полуостров, незаконно аннексированный россией в 2014 году, считается федеративной республикой и поэтому не входит в

компетенцию Кириенко.

Украинская разведка заявляет, что Кириенко сломает действующую схему нелегального вывоза укринской продукции через Крым

«Кириенко явно сломает действующую схему нелегального вывоза продукции через Крым — ему нужна личная эффективность и быстрые достижения», — говорится в отчете.

Силовой ход Кириенко связан с его стремлением укрепить свои позиции в москве за счет председателя госдумы Вячеслава Володина и бывшего

президента, а ныне заместителя главы Совета безопасности и обороны россии Дмитрия Медведева.

В отчете указывается на внезапную отставку пяти российских губернаторов 10 и 11 мая и законодательные изменения, передающие полномочия от различных государственных учреждений к аппарату президента, как свидетельство борьбы внутри кремля.

«Лагерь Володина теряет губернаторов, целые учреждения. Институты, на которые Володин раньше мог влиять, теперь могут быть использованы против него», - утверждатся в отчете.

Разведка предполагает, что Кириенко хочет снизить интенсивность боевых действий в Украине, чтобы сосредоточиться на развитии разрушенной экономики захваченных регионов, в то время как Володин намерен придерживаться жесткого подхода, затягивая конфликт, чтобы захватить больше территории.



Если Володин одержит верх, угрозы казнить Эйдена Эслина и Шона Пиннера, двух британских бойцов, захваченных в плен, служивших в украинских вооруженных силах, с большей вероятностью осуществятся, считают авторы. Кириенко, скорее всего, будет использовать пленных для переговоров об ослаблении западных санкций, что позволит россии продавать зерно с оккупированных территорий.



В понедельник российское независимое СМИ Meduza сообщило, что противники Кириенко начали наносить ответный удар, намекая на то, что он превысил свои полномочия до такой степени, что теперь соперничает с самим путиным.



В воскресенье на сайте «Известий» появилась статья «Обращение Сергея Кириенко ко Дню россии», в которой он заявил, что «вся россия восстановит разрушенный фашистами Донбасс — из российского бюджета будут выделены триллионы рублей — даже ценой временного снижения уровня жизни в стране».



Вскоре после этого статья была удалена, а Кириенко отрицал, что написал ее. Источники, близкие к кремлю, рассказали «Медузе», что подозревают, что письмо было опубликовано его политическими оппонентами в попытке нанести ущерб его репутации.