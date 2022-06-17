Окружение путина борется за украденное украинское зерно

Согласно отчету разведки, кремлевские союзники президента рф владимира путина борются друг с другом за контроль над прибыльной торговлей зерном на оккупированной Украине.
В отчете, который получила в разпоряжение газета The Times, утверждает, что исход борьбы за власть будет иметь ключевое значение для определения судьбы двух британцев из рядов ВСУ и приговоренных к смертной казни за участие в войне против рф на стороне ВСУ.
Основываясь на полевых отчетах украинской разведки в тылу врага, становится понятно, что изолированный путин все больше полагается на заместителя начальника штаба, бывшего премьер-министра россии, а ныне куратора Донбасса Сергея Кириенко. Благословение путина позволило Кириенко взять под контроль оккупированные регионы и построить структуру, которая будет служить его интересам.
По данным украинской разведки, 59-летний Кириенко ездил на Донбасс с 6 по 8 июня, посетил порт Бердянск, Донецк и Луганск и назначил нескольких "своих людей" на ключевые посты в самопровозглашенных республиках, вместо чиновников, выбранных Владиславом Сурковым, бывшим идеологом путина, находящимся в немилости.
«Кириенко интересует портовая логистика, потому что вопрос экспорта зерна остается приоритетным для россии». Контроль над драгоценным товаром может сделать Кириенко чрезвычайно богатым. Российские чиновники могли получать огромные откаты с зернового рынка через
коррупционные схемы.
Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, в прошлом году было собрано 86 млн тонн зерна. Войска рф сейчас занимают примерно пятую часть обширной территории Украины, включая богатую водой Херсонщину и плодородные поля Донбасса. Страны Африки и Ближнего Востока особенно зависят от украинских поставок, которые были заблокированы российским Черноморским флотом с начала войны. Это привело к росту цен на зерно на треть и побудило официальных представителей ООН предупредить о глобальной нехватке продовольствия.
США считают, что россия уже экспроприировала до 500 000 тонн украинского зерна на сумму 100 миллионов долларов, погрузив его на корабли в Крыму. Полуостров, незаконно аннексированный россией в 2014 году, считается федеративной республикой и поэтому не входит в
компетенцию Кириенко.
Украинская разведка заявляет, что Кириенко сломает действующую схему нелегального вывоза укринской продукции через Крым
Силовой ход Кириенко связан с его стремлением укрепить свои позиции в москве за счет председателя госдумы Вячеслава Володина и бывшего
президента, а ныне заместителя главы Совета безопасности и обороны россии Дмитрия Медведева.
В отчете указывается на внезапную отставку пяти российских губернаторов 10 и 11 мая и законодательные изменения, передающие полномочия от различных государственных учреждений к аппарату президента, как свидетельство борьбы внутри кремля.
Разведка предполагает, что Кириенко хочет снизить интенсивность боевых действий в Украине, чтобы сосредоточиться на развитии разрушенной экономики захваченных регионов, в то время как Володин намерен придерживаться жесткого подхода, затягивая конфликт, чтобы захватить больше территории.
Если Володин одержит верх, угрозы казнить Эйдена Эслина и Шона Пиннера, двух британских бойцов, захваченных в плен, служивших в украинских вооруженных силах, с большей вероятностью осуществятся, считают авторы. Кириенко, скорее всего, будет использовать пленных для переговоров об ослаблении западных санкций, что позволит россии продавать зерно с оккупированных территорий.
В понедельник российское независимое СМИ Meduza сообщило, что противники Кириенко начали наносить ответный удар, намекая на то, что он превысил свои полномочия до такой степени, что теперь соперничает с самим путиным.
В воскресенье на сайте «Известий» появилась статья «Обращение Сергея Кириенко ко Дню россии», в которой он заявил, что «вся россия восстановит разрушенный фашистами Донбасс — из российского бюджета будут выделены триллионы рублей — даже ценой временного снижения уровня жизни в стране».
Вскоре после этого статья была удалена, а Кириенко отрицал, что написал ее. Источники, близкие к кремлю, рассказали «Медузе», что подозревают, что письмо было опубликовано его политическими оппонентами в попытке нанести ущерб его репутации.
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