Союзники будут сами определять дату начала обучения украинских пилотов — Столтенберг

Западные союзники Украины примут индивидуальное решение о времени начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг также подчеркнул, что для Запада крайне важно усилить военное производство: "Мы находимся в ситуации изнурительной войны, где битва разворачивается вокруг логистики и производства. Расширение производства играет решающую роль".
Глава НАТО отметил, что в первую очередь необходимо увеличить объемы производства боеприпасов.
Глава НАТО отметил, что в первую очередь необходимо увеличить объемы производства боеприпасов.
Столтенберг пояснил, что в настоящее время Альянс пересматривает руководящие принципы в отношении производства боеприпасов, которые имеют критическое значение для боевых действий, включая боеприпасы калибра 155, которые являются важными в войне на Украине. В июне должна пройти встреча по этому вопросу с участием стран НАТО, ЕС и Украины, отметил он.
К мероприятию должны присоединиться высокий представитель ЕС по вопросам обороны и внешней политики Жозеп Боррель, а также еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, чтобы обеспечить полное взаимодействие с оборонной промышленностью, добавил Столтенберг.
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