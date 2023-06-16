Союзники будут сами определять дату начала обучения украинских пилотов — Столтенберг

16:17 23 мая Киев, Украина

Западные союзники Украины примут индивидуальное решение о времени начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

"В последние дни мы услышали заявления нескольких союзников, включая Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и несколько европейских стран-членов, о начале обучения украинских пилотов на современных западных истребителях стандарта НАТО . Это является ясным подтверждением нашей готовности поддержать Украину и принять необходимые долгосрочные меры. Однако точную дату начала обучения определит каждый союзник отдельно", - сказал Столтенберг.

Столтенберг также подчеркнул, что для Запада крайне важно усилить военное производство: "Мы находимся в ситуации изнурительной войны, где битва разворачивается вокруг логистики и производства. Расширение производства играет решающую роль".



Глава НАТО отметил, что в первую очередь необходимо увеличить объемы производства боеприпасов.

"Конечно, чтобы продолжать поддерживать Украину, нам также необходимо увеличивать производство вооружений и боеприпасов. Мы видим, что все больше стран-членов НАТО заключают контракты в этой области, и это то, что необходимо для действительного увеличения производства", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг пояснил, что в настоящее время Альянс пересматривает руководящие принципы в отношении производства боеприпасов, которые имеют критическое значение для боевых действий, включая боеприпасы калибра 155, которые являются важными в войне на Украине. В июне должна пройти встреча по этому вопросу с участием стран НАТО, ЕС и Украины, отметил он.

"Я решил пригласить представителей оборонной промышленности с обеих сторон Атлантики на наше заседание министров обороны в следующем месяце на мероприятие, на котором мы будем общаться непосредственно со всеми министрами и оборонной промышленностью. ЕС, конечно, приглашен, Украина приглашена на это событие", — рассказал генсек. .

К мероприятию должны присоединиться высокий представитель ЕС по вопросам обороны и внешней политики Жозеп Боррель, а также еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, чтобы обеспечить полное взаимодействие с оборонной промышленностью, добавил Столтенберг.