Современный концлагерь: представлен рапорт о преступлениях пророссийских боевиков

19:02 17 Май Киев, Украина

С начала вооруженного конфликта на Донбассе в плен к сепаратистам, которых поддерживает Российская Федерация, попали почти 4000 граждан Украины.

На базе свидетельств бывших пленных о фактах нарушений прав человека по международному праву, совершенных россиянами , и так называемыми сепаратистами в "ДНР" был подготовлен рапорт "Изоляция. Голоса из подвала".

Рапорт был представлен в понедельник во время международного вебинара, участие в презентации, приняли, в частности, депутаты Европарламента Анна Фотыга и Петрас Ауштревичус, вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская, соавторы рапорта, бывшие заключенные и их родственники. был представлен в понедельник во время международного вебинара, участие в презентации, приняли, в частности, депутаты Европарламента Анна Фотыга и Петрас Ауштревичус, вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская, соавторы рапорта, бывшие заключенные и их родственники.



Как отметила во время презентации соавтор рапорта, польская журналистка Моника Андрушевская, свидетельства бывших пленников дают все основания называть эту тюрьму в Донецке "современным концлагерем", где все направлено на то, чтобы уничтожить человека и его достоинство.



Она подчеркнула, что руководили и продолжают руководить преступлениями в "Изоляции" российские военные, среди которых есть лица на псевдонимы "Майор", "Кузмич".



Журналистка отметила, что "Изоляция" - это не единственное место, где пророссийские боевики издеваются над людьми.

"На данный момент мы располагаем информацией о как минимум трех других местах, в которых людей пытают и убивают и к которым нет никакого доступа", - отметила польский журналист.

Она обратилась к депутатам Европарламента, чтобы они призвали ОБСЕ осуществлять мониторинг этих мест, в результате чего они, возможно, перестанут существовать.



Андрушевская добавила, что в будущем планируется подготовка очередных рапортов о преступлениях боевиков в "Изоляции" и других местах на оккупированной территории Украины.





Украинский юрист Виталий Хекало обратил внимание на юридический аспект преступлений, совершаемых пророссийскими боевиками и их кураторами из России на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Он отметил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны сделать все возможное, чтобы получить доступ к таким местам.

Во время вебинара по случаю презентации рапорта выступили европейские политики, а также бывшие заключенные "Изоляции" Валерий Недосекин, жена нынешнего политзаключенного Матюшенко Татьяна Матюшенко, представлены записи с показаниями о преступлениях боевиков бывших пленников "ДНР" Валерия Соколова и Александра Тимофеева.



Большинство выступающих подчеркнули, что международное сообщество уделяет недостаточное внимание к преступлениям боевиков и их кураторов из России на Донбассе и вопросу всех незаконно удерживаемых украинских заключенных на оккупированных территориях. Отмечено также, что преступления российских и пророссийских боевиков рано или поздно получат надлежащую оценку со стороны Международного уголовного суда в Гааге.



Рапорт "Изоляция. Голоса из подвала" на 63 страницах подготовили польская журналистка Моника Андрушевская и украинский юрист Виталий Хекало, при поддержке фракции Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте.