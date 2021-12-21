Современная ФСБ пытается превзойти своих кровавых предшественников - правозащитники

15:09 21 Декабрь Киев, Украина

Общественная организация «АРДИС» провела акцию под посольством РФ с целью сопротивления активному использованию сотрудников ФСБ в агрессии против Украины.

20 декабря 1917 г. Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) в борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Инициатором создания ВЧК являлся В.И. Ленин. Первым главой ВЧК стал Ф.Э. Дзержинский. Революции нужен был кровавый карательный меч, которым бы «новая» власть могла безжалостно уничтожать «врагов революции». И таким "мечом" стала ВЧК.



С тех пор прошло уже 104 года, революция давно закончилась, умерли старые вожди, рождались и умирали новые, сменялись идеи и идеологии, менялась власть. Много раз "карательный меч" менял свое название: ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, МВД, КГБ, МСБ, АФБ, МБ, ФСК, ФСБ. Неизменным по своей зверской сущности остался только сам «кровавый инструмент» кремлевской власти. Инструмент, который наконец сам

практически стал властью современной России.

В последнее десятилетие «центр власти» путинской России окончательно переместился на Лубянку. А когда к власти приходят те, кто по своим должностным обязанностям должен «искать врагов государства», количество этих врагов начинает стремительно расти. Ибо без «врагов», неважно – настоящих или мнимых, исчезает сама способность и необходимость такой «власти». Только постоянно отчитываясь об очередных «раскрытиях» и «закрытиях», такая власть имеет шанс оставаться «на плаву».



Современная Федеральная служба безопасности России – организатор террористических актов, похищений, покушений на убийство и убийств как в самой России, так и на территории других стран. По количеству кровавых преступлений современная ФСБ вроде бы пытается превзойти своих предшественников под названием прошлых лет.



Практически не вызывает сомнений причастность спецслужбы к громким убийствам депутата Госдумы Сергея Юшенкова, журналистов Юрия Щекочихина, Пола Хлебникова, Анны Политковской, Анастасии Бабуровой, Наталии Эстемировой, экс-агента ФСБ Александра Литвиненко, адвоката Станислава Маркелова, бухгалтера Сергея Магнитского, дагестанского активиста Руслана Магомедрагимова, политика Никиты Исаева, оппозиционера Бориса Немцова, чеченского эмигранта – оппонента Кремля Зелимхана Хангошвили. Это далеко не полный перечень преступлений, которые кремлевские власти совершили руками «убийц в погонах».



Кремль в последние годы создал себе репутацию власти, которая руками собственных силовиков готова убивать неугодных путинской власти людей в любом месте, в любое время и по любой, даже надуманной, причине. С каждым годом преступления спецслужб становятся все более дерзкими и все чаще правда об исполнителях и заказчиках таких преступлений становится достоянием общества. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок» специальной группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Неудачная попытка отравления Алексея Навального и цинично-дерзкое поведение Кремля в неудачных примитивных попытках

отвести подозрение от ФСБ – расставила все точки в вопросе о причастности спецслужащих к кровавому путинскому террору.

Под прицелом «кровавой гэбни» оказываются не только отдельные «непокорные Кремлю» люди, но и целые суверенные страны. Достоверно известно об участии работников и исполнителей от ФСБ в событиях на Майдане зимой 2013-2014 годов. 20 февраля 2019 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствием установлено присутствие сотрудников ФСБ России в Киеве во время событий Евромайдана, в частности, с 13 по 15 декабря 2013 года на территории Украины находились 27 работников ФСБ, а с 20 по 21 февраля – семь лиц, в том числе помощник президента России Владислав Сурков, лично руководивший действиями снайперов ФСБ, открывавших огонь как по митингующим, так и по правоохранителям. Глава СБУ времен Януковича Александр Якименко обеспечивал условия для работы, питания и проживания сотрудников ФСБ в январе и феврале 2014 года.



Анексия украинского полуострова Крым российскими захватчиками управлялась из Москвы чиновниками Кремля и ФСБ. Офицеры службы безопасности России активно участвовали в организации мятежа на украинском Донбассе. Для внутренней спецслужбы Путина нет границ. Она готова следовать указаниям безумного диктатора в любой стране. Девиз сотрудников ФСБ – «Государство, законность и честь» превратился в пустую агитационную ложь. Спецслужба падающего в бездну государства давно уже действует вне закона и потеряла честь.



Не следует забывать и об экономической составляющей преступных действий ФСБ. Властям выгодно «записывать во враги» всех, у кого можно отобрать деньги. Так поступала инквизиция: инквизиторы имели право на имущество ведьмы, и ведьм сразу стало очень много. Коммерческая составляющая работы «карательного меча» – это не «творческое достояние» ФСБ. Она присутствовала в работе со времен ВЧК. В раскрытых архивах все больше документов о том, как «палачи в погонах» у расстрелянных выдирали золотые зубы, снимали с них одежду, занимались мародерством. В реалиях современности большая доля дел, заведенных ФСБ – не политическая Карина Цуркан, Михаил Абизов, братья Магомедовы – это все не о политике, а о перераспределении средств и активов. На всех уровнях – от простого оперативника до руководителя службы. Бывший "министр обороны" непризнанной "ДНР", офицер запаса ФСБ России Игорь Стрелков открыто заявил, что Россия наживается на оккупированном Донбассе.

«Многие сделали большие состояния, в частности генералами моего бывшего ведомства (ФСБ). Я знаю фамилии лично», – сказал Стрелков.

Фактически он впервые признал участие высшего руководства внутренней спецслужбы России в оккупации украинской территории, а также ее разграблении.



Власти Кремля уже даже не пытаются прикрывать свои преступные намерения. Несмотря на международное осуждение и внутреннее сопротивление, Путин продолжает свою агрессивную имперскую политику, учитывающую лишь его болезненные желания и иллюзии. Кремль причиняет зло миру. В частности – руками ФСБ. Как говорится: «Меч не виновен в убийствах. Виноваты руки, которые его держат». И все же, пора ли сотрудникам ФСБ задуматься над тем, куда уже привели и продолжают вести «спецслужбу» руки Путина. Ведь у них должны были бы быть «холодный ум, чистые руки и горячее сердце».



20 декабря представители общественной организации "АРДИС" провели акцию под Посольством Российской Федерации в Украине с целью сопротивления активному использованию сотрудников ФСБ РФ в агрессии против Украины. Надеемся, что эта акция сможет хотя бы немного охладить «горячие головы» из Лубянки и все же заставит их вспомнить о законности и чести…