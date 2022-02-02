Советники "нормандской четверки" соберутся в течение 10 дней

"Встреча была многочасовой. Встречи было недостаточно, чтобы проговорить все вопросы... Есть много вещей, которые проговорили, и вопросов, которые подняли. Но не решили, а должны были решить или хотя бы иметь генеральные договоренности, чтобы состоялась встреча уже лидеров. Поэтому не могу обещать, но знаю, надеюсь и верю, что, кажется, в течение 10 дней, должна быть еще одна встреча советников, после которой должна уже быть встреча лидеров "Нормандской четверки", - сказал Зеленский.