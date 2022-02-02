Советники "нормандской четверки" соберутся в течение 10 дней
16:28 15 Сентябрь Киев, Украина
Владимир Зеленский
во время брифинга в Австрии, сообщил, что очередная встреча советников "Нормандской четверки" должна состояться в ближайшие 10 дней.
"Встреча была многочасовой. Встречи было недостаточно, чтобы проговорить все вопросы... Есть много вещей, которые проговорили, и вопросов, которые подняли. Но не решили, а должны были решить или хотя бы иметь генеральные договоренности, чтобы состоялась встреча уже лидеров. Поэтому не могу обещать, но знаю, надеюсь и верю, что, кажется, в течение 10 дней, должна быть еще одна встреча советников, после которой должна уже быть встреча лидеров "Нормандской четверки", - сказал Зеленский.
Президент также добавил, что все лидеры стран "Нормандского формата" подтвердили готовность к встрече.
В Берлине в пятницу, 11 сентября, прошла встреча политических советников "нормандской четверки". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в Германию еще утром.
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