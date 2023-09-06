Советник президента Украины обвинил ООН в "политической беззубости"

Советник руководителя Офиса президента Украины, Михаил Подоляк, выразил острое недовольство в адрес ООН, обвинив организацию в "политической беззубости и косвенном поощрении преступника".
В своем сообщении, размещенном во вторник, 5 сентября, в Twitter, он прокомментировал заявление главы международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, Эрика Мьосе, который заявил, что у ООН "недостаточно доказательств" для того, чтобы назвать события в Украине геноцидом.
Подоляк описал, какие ужасные события происходят на украинской территории, включая атаки на города, разрушение инфраструктуры и пытки в фильтрационных лагерях. Он подчеркнул, что полномасштабная война длится уже более 560 дней, но согласно логике ООН, она не может быть признана геноцидом.
Советник также выразил свое недоумение по поводу "политически корректных" терминов, используемых ООН, и пояснил, что, по мнению организации, преступления рф в Украине не укладываются в рамки "геноцида". Он заключил, что ООН косвенно поощряет преступные действия и несправедливость.
В своем сообщении, размещенном во вторник, 5 сентября, в Twitter, он прокомментировал заявление главы международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, Эрика Мьосе, который заявил, что у ООН "недостаточно доказательств" для того, чтобы назвать события в Украине геноцидом.
Подоляк описал, какие ужасные события происходят на украинской территории, включая атаки на города, разрушение инфраструктуры и пытки в фильтрационных лагерях. Он подчеркнул, что полномасштабная война длится уже более 560 дней, но согласно логике ООН, она не может быть признана геноцидом.
Советник также выразил свое недоумение по поводу "политически корректных" терминов, используемых ООН, и пояснил, что, по мнению организации, преступления рф в Украине не укладываются в рамки "геноцида". Он заключил, что ООН косвенно поощряет преступные действия и несправедливость.
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