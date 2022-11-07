Советник президента США ведет переговоры с помощниками путина - The Wall Street Journal

09:39 07 ноября Киев, Украина

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником путина юрием ушаковым и секретарем совбеза россии николаем патрушевым.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По словам собеседников газеты, Салливан общался с российской стороной, чтобы снизить риск эскалации и держать каналы связи открытыми, а не для обсуждения урегулирования войны.



Отвечая на вопрос, участвовал ли господин Салливан в неразглашенных разговорах с ушаковым или патрушевым, спикер Совета национальной безопасности Адриен Уотсон сказала: "Люди утверждают много вещей" и отказалась от дальнейших комментариев. В кремле не ответили на запрос издания о комментарии.



Белый дом публично не признал никаких звонков между господином Салливаном и каким-либо высокопоставленным российским чиновником с марта, когда он разговаривал с патрушевым.



Как отмечает WSJ, негласные дискуссии проходят в тот момент, когда традиционные дипломатические контакты между Вашингтоном и москвой сократились, а путин и его помощники намекнули, что он может прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты "российской территории".



Несмотря на поддержку Украины и санкции против россии за вторжение, Белый дом заявил, что поддерживать определенный уровень контакта с москвой обязательно для достижения определенных взаимных интересов национальной безопасности.



Некоторые официальные лица США заявили, что Салливан известен тем, что настаивает на установлении линии связи с россией, хотя другие высокопоставленные политики считают, что переговоры в нынешних дипломатических и военных условиях не будут плодотворными.



Чиновники не назвали точных дат и количества звонков и не сказали, были ли они результативны.



По данным источников, стремление Салливана к контактам с россией не находит поддержки у других чиновников в США, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.