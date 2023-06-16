Советник главы ОП Украины объявил о начале контрнаступления ВСУ

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, подтвердил, что украинское контрнаступление уже проходит несколько дней. Он уточнил, что контрнаступление не может быть ограничено "конкретным часом конкретного дня".
В интервью итальянскому телеканалу Rai и на своей странице в Twitter Подоляк поделился информацией о текущем состоянии контрнаступления.
Он отметил, что война разворачивается на протяжении 1500 километров границы и действия уже начались.
Советник президента подчеркнул, что Украина стремится уничтожить российские позиции на оккупированных москвой территориях, включая Донбасс и Крым, используя предоставленное им оружие, такие как ракеты большой дальности "Storm Shadow", танки "Леопард" и противоракетные комплексы, предоставленные Францией и Италией.
Он также отметил, что истребители F-16 помогут закрыть воздушное пространство.
Подоляк подчеркнул, что контрнаступление - это не единичное событие, которое начнется в определенный час с торжественной церемонией.
Это множество различных действий по уничтожению российских оккупационных войск на разных направлениях, которые уже происходили вчера, продолжаются сегодня и будут происходить завтра.
Он подчеркнул, что одной из целей контрнаступления является интенсивное уничтожение логистической инфраструктуры противника.
В интервью итальянскому телеканалу Rai и на своей странице в Twitter Подоляк поделился информацией о текущем состоянии контрнаступления.
Он отметил, что война разворачивается на протяжении 1500 километров границы и действия уже начались.
Советник президента подчеркнул, что Украина стремится уничтожить российские позиции на оккупированных москвой территориях, включая Донбасс и Крым, используя предоставленное им оружие, такие как ракеты большой дальности "Storm Shadow", танки "Леопард" и противоракетные комплексы, предоставленные Францией и Италией.
Он также отметил, что истребители F-16 помогут закрыть воздушное пространство.
Подоляк подчеркнул, что контрнаступление - это не единичное событие, которое начнется в определенный час с торжественной церемонией.
Это множество различных действий по уничтожению российских оккупационных войск на разных направлениях, которые уже происходили вчера, продолжаются сегодня и будут происходить завтра.
Он подчеркнул, что одной из целей контрнаступления является интенсивное уничтожение логистической инфраструктуры противника.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии