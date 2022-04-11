Совет планирует призвать ряд международных институций признать действия России в Украине геноцидом

20:57 11 апреля Киев, Украина





Об этом Верховная Рада планирует призвать ООН, Европарламент, ПАСЕ и Парламентскую Ассамблею ОБСЕ признать действия, предпринятые армией России против Украины от 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа. Такое обращение будет направлено также правительствам и парламентам иностранных государств.Об этом говорится в проекте заявления ВР "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".

"Сегодня с полной уверенностью можно констатировать, что совершенные вооруженными силами Российской Федерации действия являются не просто преступлением агрессии, а преследуют цель системное и последовательное уничтожение Украинского народа, его самобытности и лишение его права на самоопределение и самостоятельное развитие", - отмечают в проекте заявления.

В ней, в частности, приводят утверждение президента России Владимира Путина и других российских политиков, у которых они системно отрицают право украинцев на самоидентификацию, самоопределение и, как следствие, на существование.



Власти представляют следующие формы геноцида, совершенные Россией против украинцев и украинок: