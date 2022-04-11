Совет планирует призвать ряд международных институций признать действия России в Украине геноцидом

Верховная Рада планирует призвать ООН, Европарламент, ПАСЕ и Парламентскую Ассамблею ОБСЕ признать действия, предпринятые армией России против Украины от 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа. Такое обращение будет направлено также правительствам и парламентам иностранных государств.
Об этом говорится в проекте заявления ВР "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".
Об этом говорится в проекте заявления ВР "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".
В ней, в частности, приводят утверждение президента России Владимира Путина и других российских политиков, у которых они системно отрицают право украинцев на самоидентификацию, самоопределение и, как следствие, на существование.
Власти представляют следующие формы геноцида, совершенные Россией против украинцев и украинок:
Власти представляют следующие формы геноцида, совершенные Россией против украинцев и украинок:
- совершение Вооруженными силами Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины массовых зверств (в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и многих других населенных пунктах на территории Украины), выявлявшихся в многочисленных случаях убийств, похищений, жестокого лишения свободы людей, их пытках, изнасилование, глумление над телами убитых и измученных;
- систематические случаи умышленного убийства гражданского населения и умышленном создании Вооруженными силами Российской Федерации таких условий жизни, которые причиняют исключительные страдания Украинскому народу, направлены на его полное или частичное уничтожение, и в итоге приводят к физическому уничтожению украинского населения во многих населенных пунктах на территории Украины, в частности , из-за блокады населенных пунктов, недопущения гуманитарной помощи и препятствования эвакуации гражданского населения;
- захват и целенаправленное уничтожение объектов инфраструктуры, что обеспечивает базовые потребности и жизнеобеспечение людей;
- принудительное перемещении украинских детей на территорию Российской Федерации и их передаче на воспитание в чужую им среду с целью уничтожения их самоидентификации как украинцев, а также в изгнании из собственных домов и депортации тысяч гражданских лиц из числа гражданского населения Украины на территорию Российской Федерации;
- случаи физического и психологического насилия в отношении населения Украины, представителей украинских органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и других местных активистов, журналистов, священнослужителей и других авторитетных лиц в украинском обществе;
- системных действиях Российской Федерации, направленных на создание условий, рассчитанных на постепенное уничтожение Украинского народа из-за подрыва экономического потенциала и безопасности, проявляющихся в уничтожении объектов хозяйственной инфраструктуры (повреждение зернохранилищ, препятствование посевной кампании, блокада морских торговых путей, разрушение электро- и газотранспортной инфраструктуры и т.п.).
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