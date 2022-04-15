Совет нацбезопасности Украины провел заседание - какие вопросы рассмотрели

Сегодня прошло пятничное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) на котором рассмотрели шесть вопросов, один из которых - секретный.
Об этом сообщил глава Совбеза Алексей Данилов.
По его словам, первый вопрос о безопасности госграницы является секретным. Его снова обсудят через две недели.
Вторым вопросом на СНБО решили, что в декларациях появится графа о наличии двойного гражданства.
По его словам, первый вопрос о безопасности госграницы является секретным. Его снова обсудят через две недели.
Вторым вопросом на СНБО решили, что в декларациях появится графа о наличии двойного гражданства.
Также рассматривался вопрос полезных ископаемых для экономики и боеготовности. Определено 137 видов сырья, которое будет под особым контролем.
Также на СНБО приняли решение о введении санкций против девяти граждан, находящихся в санкционном списке США. При этом имен попавших под санкции Данилов не назвал. Также он сообщил, что список из еще 25 организаций, которые могут попасть под санкции, отправили на доработку.
Пятым вопросом обсуждался допуск в 2021 году войск иностранных государств, в том числе для участия в парада ко Дню независимости.
Последним вопросом обсудили мониторинг за выполнением закона об олигархах.
Кроме того, обсудили, как будет реагировать система здравоохранения на новые штаммы коронавируса.
По словам Данилова, уже у 33% украинцев по данным исследований сформировался иммунитет.
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