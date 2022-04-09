13:35 08 апреля Киев, Украина

Совет Европы утвердил пятый пакет санкций против России, согласно которому эмбарго на уголь начнет действовать с августа.



В пакет, кроме того, входит:



▪️запрет предоставлять доступ в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом россии, кроме сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики



▪️запрещение любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Кроме фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу, а также автомобильный транспорт в гуманитарных целях



▪️дальнейшие запреты на экспорт, направленные на реактивное топливо и другие товары, такие как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высококачественная электроника, программное обеспечение, чувствительные машины и транспортное оборудование, а также новые запреты на импорт таких продуктов, как: древесина, цемент , удобрения, морепродукты и ликер Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют 10 млрд. евро и 5,5 млрд. евро соответственно



▪️ ряд целенаправленных экономических мер, направленных на усиление существующих мер и устранение пробелов во введенных санкциях.



Совет ЕС также решил наложить санкции на компании, чьи продукты или технологии сыграли роль во вторжении, ключевых олигархов и бизнесменов, пропагандистов, а также членов семей уже попавших под санкции лиц.



Полный запрет на транзакции наложен на четыре ключевых российских банка, которые представляют 23% рынка в российском банковском секторе.