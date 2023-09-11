Совет Европы осудил проведение псевдовыборов на ВОТ Украины и назвал их нелегитимными

15:06 11 сентября Киев, Украина





Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета министров Совет Европы осудил проведение россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября, заявив, что "выборы" недействительны в соответствии с международным правом.Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета министров Совета Европы Кришьяниса Кариньша, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич.

"Мы решительно осуждаем нелегитимные фиктивные "выборы", состоявшиеся 8-10 сентября 2023 г. на временно оккупированных российской федерацией территориях Украины", - говорится в заявлении.

Руководство Совета Европы подчеркнуло, что проводимые с грубым нарушением международного права так называемые "выборы" являются еще одной иллюстрацией отрицания рф ценностей демократии, прав человека и верховенства права, поддерживаемых Советом Европы.

"Решение российских властей организовать их является лишь последним в ряде незаконных и губительных решений, принятых ею с момента исключения российской федерации из нашей организации в результате ее агрессивной войны против Украины. Эти фиктивные выборы могут только считаться недействительными в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении.

Также в Совете Европы подтвердили твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.