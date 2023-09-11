Совет Европы осудил проведение псевдовыборов на ВОТ Украины и назвал их нелегитимными

Совет Европы осудил проведение россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября, заявив, что "выборы" недействительны в соответствии с международным правом.
Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета министров Совета Европы Кришьяниса Кариньша, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич.
Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета министров Совета Европы Кришьяниса Кариньша, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич.
Руководство Совета Европы подчеркнуло, что проводимые с грубым нарушением международного права так называемые "выборы" являются еще одной иллюстрацией отрицания рф ценностей демократии, прав человека и верховенства права, поддерживаемых Советом Европы.
Также в Совете Европы подтвердили твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
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