Совет ЕС внес обход санкций в список уголовных преступлений

Совет ЕС сегодня единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в перечень "преступлений ЕС", включенных в Договор о функционировании ЕС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета.
Отмечается, что государства-члены ЕС по-разному определяют, что является нарушением ограничительных мер и какие санкции должны применяться в случае их нарушения.
Отмечается, что государства-члены ЕС по-разному определяют, что является нарушением ограничительных мер и какие санкции должны применяться в случае их нарушения.
После принятия этого решения Еврокомиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила определения криминальных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Этот проект директивы должен быть обсужден и принят Советом ЕС и Европейским парламентом.
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