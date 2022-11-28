Совет ЕС внес обход санкций в список уголовных преступлений

14:12 28 ноября Киев, Украина

Совет ЕС сегодня единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в перечень "преступлений ЕС", включенных в Договор о функционировании ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета.



Отмечается, что государства-члены ЕС по-разному определяют, что является нарушением ограничительных мер и какие санкции должны применяться в случае их нарушения.

"Это может привести к разной степени выполнения санкций и риску обхода этих мер, что потенциально позволяет лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, на которые направлены меры ЕС", - говорится в сообщении.

После принятия этого решения Еврокомиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила определения криминальных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Этот проект директивы должен быть обсужден и принят Советом ЕС и Европейским парламентом.