Совет ЕС увеличил финансирование Европейского фонда мира

15:18 26 июня Киев, Украина

Совет ЕС принял важное решение о повышении верхнего предела финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Этот фонд предоставляет компенсацию странам, передающим вооружение в Украину.



Пресс-служба Совета ЕС подтвердила данную информацию.



В соответствии с соглашением от 20 марта 2023 года верхний предел финансирования Европейского фонда мира, известного как European Peace Facility, был увеличен на 3,5 миллиарда евро, достигнув более 12 миллиардов евро.



Это решение было принято для обеспечения финансовой стабильности данного инструмента и обеспечения большей предсказуемости в долгосрочной перспективе. Оно также позволит Европейскому союзу быстро реагировать на различные ситуации, возникающие в мире.



Жозеп Боррель, главный дипломат, отметил, что это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его создания в 2021 году.



В коммюнике подчеркнули, что данное решение является ясным политическим сигналом, свидетельствующим о продолжающейся готовности Европейского союза оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам.