Совет ЕС поддержал дальнейшую военную помощь Украине

16:44 02 февраля Киев, Украина





Об этом Совет Европейского Союза одобрил дальнейшую военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира накануне саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"В преддверии саммита между Европейским Союзом и Украиной Совет сегодня принял меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые предусматривают дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины. Они состоят из седьмого пакета на сумму 500 миллионов евро и нового мероприятия помощи в размере 45 миллионов евро в поддержку усилий по обучению Миссии военной помощи Европейского Союза (EUMAM Ukraine)", — говорится в сообщении.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель во время выступления заявил, что Украина должна получить всю необходимую военную технику и обучение, необходимые для защиты своей территории и своего народа от российской агрессии.

"Они не просто защищают свою страну; они также защищают наши общие ценности и основные принципы международного права. Сегодняшние новые меры посылают четкий сигнал в критический момент: мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно и пока это необходимо", - подчеркнул чиновник.

Отмечается, что седьмой пакет помощи доводит общий вклад Европейского Союза в рамках EPF для Украины в сумму 3,6 миллиарда евро. При этом целью новой меры поддержки Вооруженных сил Украины, прошедших подготовку в рамках EUMAM Ukraine, является предоставление необходимого нелетального оборудования и предметов снабжения, а также услуг поддержки учебных мероприятий.