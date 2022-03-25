Совет ЕС одобрил подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной

14:47 28 июня Киев, Украина

Соглашение о совместном авиационном пространстве ЕС и Украины снимет рыночные ограничения и присоединит страну к внутреннему авиационному рынку ЕС.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 28 июня.

"Сегодня Совет дал добро на подписание трех соглашений об авиации соседства - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром", - говорится в сообщении.

Данные соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов.

"Три соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, так как они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС", - отмечается в сообщении.

Решение по Украине также позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу.



Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью, а после утверждены каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.



На решение Совета ЕС отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен Европейскому совету и председательству Португалии в Совете ЕС в 2021 году за принятие Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", - написал он в Twitter.

Напомним, соглашение об открытом авиапространстве до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, но на октябрьском саммите Украина-ЕС Брюссель снова перенес это подписание, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с Лондоном.



В апреле Еврокомиссия одобрила проект решения Совета для подписания соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной.