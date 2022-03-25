Совет ЕС одобрил подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной

Соглашение о совместном авиационном пространстве ЕС и Украины снимет рыночные ограничения и присоединит страну к внутреннему авиационному рынку ЕС.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 28 июня.
Данные соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов.
Решение по Украине также позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу.
Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью, а после утверждены каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.
На решение Совета ЕС отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью, а после утверждены каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.
На решение Совета ЕС отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, соглашение об открытом авиапространстве до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, но на октябрьском саммите Украина-ЕС Брюссель снова перенес это подписание, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с Лондоном.
В апреле Еврокомиссия одобрила проект решения Совета для подписания соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной.
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