Совет Безопасности ООН собирает экстренное заседание по Северной Корее

11:50 27 Март Киев, Украина

Как известно, недавно КНДР произвела два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Одна из ракет упала в Японском море. Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесли ущерба. И все же, японский премьер Ёсихидэ Суга заявил протест в связи с пусками, назвав их нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Совет национальной безопасности Южной Кореи также выразил обеспокоенность в связи со случившимся.

В итоге страны-члены Совета Безопасности ООН собираются 30 марта на внеочередную встречу по вопросу возобновления Северной Кореей ракетных испытаний. Об этом в сегодня, 27 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.

"Соответствующее обсуждение запросила Франция от имени европейских членов Совета (Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия)", - цитирует издание дипломата.

По данным агентства, во вторник заседание состоится в закрытом формате.