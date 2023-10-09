Совет Безопасности ООН никак не прокомментировал нападение на Израиль - CNN

"Я не могу подробно рассказывать о том, что обсуждалось на брифинге, но множество стран осудили атаки со стороны ХАМАСа. Однако не все присутствующие выразили свое осуждение, и я не буду углубляться в детали. Я думаю, что вы, вероятно, сможете обнаружить одну из них и без моих слов", - подчеркнул дипломат.