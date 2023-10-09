Совет Безопасности ООН никак не прокомментировал нападение на Израиль - CNN

08:15 09 октября Киев, Украина

Совет Безопасности ООН не выпустил официальное совместное заявление после экстренного заседания, посвященного нападению на Израиль. Эта информация была предоставлена телеканалом CNN, ссылаясь на высказывания нескольких членов Совбеза.

Роберт Вуд, заместитель посла Соединенных Штатов Америки в ООН, сообщил журналистам, что хотя множество стран осудило атаки, совершенные ХАМАСом, были и те, которые отказались делать это.
"Я не могу подробно рассказывать о том, что обсуждалось на брифинге, но множество стран осудили атаки со стороны ХАМАСа. Однако не все присутствующие выразили свое осуждение, и я не буду углубляться в детали. Я думаю, что вы, вероятно, сможете обнаружить одну из них и без моих слов", - подчеркнул дипломат.
По его словам, ситуация остается изменчивой и очень опасной, а официальные лица прилагают все усилия для того, чтобы не допустить распространения конфликта на весь регион.