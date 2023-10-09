Совет Безопасности ООН никак не прокомментировал нападение на Израиль - CNN

Совет Безопасности ООН не выпустил официальное совместное заявление после экстренного заседания, посвященного нападению на Израиль. Эта информация была предоставлена телеканалом CNN, ссылаясь на высказывания нескольких членов Совбеза.
Роберт Вуд, заместитель посла Соединенных Штатов Америки в ООН, сообщил журналистам, что хотя множество стран осудило атаки, совершенные ХАМАСом, были и те, которые отказались делать это.
Роберт Вуд, заместитель посла Соединенных Штатов Америки в ООН, сообщил журналистам, что хотя множество стран осудило атаки, совершенные ХАМАСом, были и те, которые отказались делать это.
По его словам, ситуация остается изменчивой и очень опасной, а официальные лица прилагают все усилия для того, чтобы не допустить распространения конфликта на весь регион.
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