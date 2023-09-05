Совещания Залужного с генералами НАТО регулярны, но не для медиа - ОП

11:56 27 августа Киев, Украина

Когда идет война, командованию войсками приходится проводить массу различных совещаний и встреч. Но абсолютно ясно, что не все встречи и совещания предназначены для "посторонних ушей" или для СМИ. Поэтому советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона так и сказал, что совещание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с высшим командованием НАТО было секретом только для медиа.

"Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями министерств обороны или Генштабов наших партнеров. Практически каждый день", – заявил он.

Подоляк добавил, что такие совещания нужны, потому что нужно постоянно вносить коррективы по тактике и стратегиям, учитывая действия россии. Также партнерам объяснять, что именно нужно Украине.

"Эти консультации постоянно продолжаются. Тем более они идут с нашими партнерами из США и Великобритании. Но о чем именно они идут, мы в эфире это обсуждать не будем", - резюмировал советник руководителя ОП.

В преддверии СМИ сообщили, что командование НАТО провело секретное совещание с Валерием Залужным на польской границе. Именно после этого вроде бы изменилась стратегия украинской армии.