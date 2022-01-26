Совбез ООН сегодня обсудит конфликт в Иерусалиме

Сегодня пройдет неплановое заседание членов Совета Безопасности ООН, основной темой которого станет конфликт на востоке Иерусалима.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Совбезе.
По данным издания, инициаторами встречи стали Тунис, Ирландия, КНР, Эстония, Франция, Норвегия, Нигер, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины.
Так, в ходе встречи стороны обсудят шаги для стабилизации обстановки в городе, в восточной части которого с середины апреля возросло напряжение.
Последние дни столкновения между израильскими силовиками и палестинцами происходят сразу в двух частях города - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах. По данным полиции, тысячи верующих устраивают беспорядки в этих местах после вечерней молитвы.
По данным издания, инициаторами встречи стали Тунис, Ирландия, КНР, Эстония, Франция, Норвегия, Нигер, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины.
Так, в ходе встречи стороны обсудят шаги для стабилизации обстановки в городе, в восточной части которого с середины апреля возросло напряжение.
Последние дни столкновения между израильскими силовиками и палестинцами происходят сразу в двух частях города - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах. По данным полиции, тысячи верующих устраивают беспорядки в этих местах после вечерней молитвы.
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