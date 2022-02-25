Совбез ООН рассмотрит резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину

В пятницу в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Киеву) Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы рассмотреть резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину и требующую от Москвы немедленно и безоговорочно остановить наступление.
Резолюция решительным образом осуждает агрессию, вторжение и нарушение суверенитета Украины со стороны России. Она подтверждает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины, а также требует от Российской Федерации немедленно полностью и безоговорочно вывести свои войска с территории Украины.
Она также призывает к оказанию скорой и беспрепятственной гуманитарной помощи нуждающимся в Украине и защите гражданского населения, включая гуманитарный персонал. Документ также призывает Генерального секретаря, государств-членов ООН и ОБСЕ продолжать свои усилия по преодолению гуманитарного и кризиса беженцев, возникших из-за агрессии России.
Как пояснил Сергей Кислица, в четверг днем после того, как текст резолюции был финализирован и документ был зарегистрирован, начались консультации со странами-членами Совета безопасности, чтобы документ набрал как можно больше голосов.
Инициаторами и авторами документа выступили США и Албания. Соавторами резолюции уже стали Норвегия, Латвия, и сбор подписей продолжается. По словам украинского постпреда, ожидается, что документ будет поддержан десятками государств-членов ООН.
Как сообщил источник в правительстве США, американские дипломаты понимают, что Россия, в свою очередь, вероятно использует свое право вето, чтобы заблокировать принятие резолюции.
Вместе с тем, по оценкам источника, это лишь подчеркнет изолированность России. Кроме того, такие действия Москвы не должны останавливать Совет Безопасности от решительных действий, ведь именно для решения такой ситуации Совет Безопасности и был создан. Американская посолка при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила: Россия не может наложить вето на наши голоса.
По информации источника, голосование за резолюцию – это только первый шаг. После этого ожидается заседание Генеральной ассамблеи. "Мы рассматриваем Генеральную Ассамблею и мобилизацию государств-членов со всего мира как ключевую часть ответа на этот вопиющий акт", - добавил собеседник.
Она также призывает к оказанию скорой и беспрепятственной гуманитарной помощи нуждающимся в Украине и защите гражданского населения, включая гуманитарный персонал. Документ также призывает Генерального секретаря, государств-членов ООН и ОБСЕ продолжать свои усилия по преодолению гуманитарного и кризиса беженцев, возникших из-за агрессии России.
Как пояснил Сергей Кислица, в четверг днем после того, как текст резолюции был финализирован и документ был зарегистрирован, начались консультации со странами-членами Совета безопасности, чтобы документ набрал как можно больше голосов.
Инициаторами и авторами документа выступили США и Албания. Соавторами резолюции уже стали Норвегия, Латвия, и сбор подписей продолжается. По словам украинского постпреда, ожидается, что документ будет поддержан десятками государств-членов ООН.
Как сообщил источник в правительстве США, американские дипломаты понимают, что Россия, в свою очередь, вероятно использует свое право вето, чтобы заблокировать принятие резолюции.
Вместе с тем, по оценкам источника, это лишь подчеркнет изолированность России. Кроме того, такие действия Москвы не должны останавливать Совет Безопасности от решительных действий, ведь именно для решения такой ситуации Совет Безопасности и был создан. Американская посолка при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила: Россия не может наложить вето на наши голоса.
По информации источника, голосование за резолюцию – это только первый шаг. После этого ожидается заседание Генеральной ассамблеи. "Мы рассматриваем Генеральную Ассамблею и мобилизацию государств-членов со всего мира как ключевую часть ответа на этот вопиющий акт", - добавил собеседник.
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