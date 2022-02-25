Совбез ООН рассмотрит резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину

16:55 25 Февраль Киев, Украина

В пятницу в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Киеву) Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы рассмотреть резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину и требующую от Москвы немедленно и безоговорочно остановить наступление.

«Нападение России на Украину – это нападение на Устав ООН и каждое государство-член. В пятницу Совет Безопасности ООН будет голосовать за резолюцию, которая должна привлечь Россию к ответственности. Мы просим каждого члена ООН поддержать эти действия, когда российские бомбы и танки атакуют Украину», - сообщил в своем Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Резолюция решительным образом осуждает агрессию, вторжение и нарушение суверенитета Украины со стороны России. Она подтверждает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины, а также требует от Российской Федерации немедленно полностью и безоговорочно вывести свои войска с территории Украины.



Она также призывает к оказанию скорой и беспрепятственной гуманитарной помощи нуждающимся в Украине и защите гражданского населения, включая гуманитарный персонал. Документ также призывает Генерального секретаря, государств-членов ООН и ОБСЕ продолжать свои усилия по преодолению гуманитарного и кризиса беженцев, возникших из-за агрессии России.



Как пояснил Сергей Кислица, в четверг днем после того, как текст резолюции был финализирован и документ был зарегистрирован, начались консультации со странами-членами Совета безопасности, чтобы документ набрал как можно больше голосов.



Инициаторами и авторами документа выступили США и Албания. Соавторами резолюции уже стали Норвегия, Латвия, и сбор подписей продолжается. По словам украинского постпреда, ожидается, что документ будет поддержан десятками государств-членов ООН.



Как сообщил источник в правительстве США, американские дипломаты понимают, что Россия, в свою очередь, вероятно использует свое право вето, чтобы заблокировать принятие резолюции.



Вместе с тем, по оценкам источника, это лишь подчеркнет изолированность России. Кроме того, такие действия Москвы не должны останавливать Совет Безопасности от решительных действий, ведь именно для решения такой ситуации Совет Безопасности и был создан. Американская посолка при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила: Россия не может наложить вето на наши голоса.



По информации источника, голосование за резолюцию – это только первый шаг. После этого ожидается заседание Генеральной ассамблеи. "Мы рассматриваем Генеральную Ассамблею и мобилизацию государств-членов со всего мира как ключевую часть ответа на этот вопиющий акт", - добавил собеседник.