Совбез ООН обсудил израильскую операцию "Рассвет" в Секторе Газы

12:26 09 августа Киев, Украина





Выступая на заседании Совбеза ООН, представитель рф, Василий Небензя заявил: "Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию и многочисленные человеческие жертвы, вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы В ночь на вторник, 9 августа Совет безопасности ООН провел специальное заседание, посвященное обсуждению операции ЦАХАЛа "Рассвет" в Секторе Газы. И это заседание стало очередным проявлением циничной позиции россии.Выступая на заседании Совбеза ООН, представитель рф, Василий Небензя заявил: "Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию и многочисленные человеческие жертвы, вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории".

Лживый представитель кремля не замечает терактов против израильтян, которые были ранее и которые запланировал "Исламский Джихад". А ведь именно они и спровоцировали операцию ЦАХАЛа. Так же он проигнорировал представленные Израилем доказательства того, что многочисленные жители Сектора Газы пострадали из-за неудачных пусков палестинских ракет, взорвавшихся на территории самого анклава. Хотя на многочисленных видео видно, как ракеты запущенные палестинскими террористами падают на территории Газы. Россия оправдывает свои преступления и преступления своих друзей из "Исламского Джихада". Хотя, сложно уже чему-то удивляться, если такая же позиция у рашистов и по Украине.



В отличие от Небензи постпред США Линда Томас-Гринфилд решительно осудила "Исламский джихад" и заявила: "Убийства мирных жителей должны быть подвергнуты расследованию, следует также избегать поспешных выводов".



Гринфилд привела в качестве примера инцидент в Джебалии, в результате которого погибли пятеро мирных жителей, в том числе четверо детей.

"Израиль обвиняли в гибели детей в Джебалии, но, похоже, они были убиты ракетой, которую выпустили боевики Исламского джихада. Мы обеспокоены гуманитарными последствиями применения насилия и поддерживаем право Израиля на самооборону перед лицом террористических угроз, включая ракетные обстрелы", - заявила Линда Томас-Гринфилд.

Гринфилд особенно подчеркнула то, что "Исламский джихад" - это "террористическая организация под иранской эгидой, которая годами осуществляет нападения на гражданское население, а его лидеры находились в Тегеране во время ракетных обстрелов".



Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан также выступил на заседании и аргументированно заявил, что "Исламский джихад выпустил по территории Израиля 1100 ракет, из которых 200 рухнули в Газе, убив ни в чем не повинных палестинцев, в том числе детей.

"Враг, с которым имеет дело Израиль, готов убивать собственных детей, в попытке убить как можно больше израильтян, в том числе детей", - добавил он.

Комментируя инцидент в Джебалии, Эрдан сказал: "Независимо от того, сколько доказательств мы соберем и представим миру, палестинцы всегда будут упорствовать в своей лжи. Это позорно и жалко".