Сотый "гумконвой": Украина направила РФ ноту протеста

18:15 26 ноября Киев, Украина

В МИД Украины отреагировали на сотый "гуманитарный конвой" Российской Федерации направленный на Донбасс.
 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.
"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - заявили в МИД.
По данным дипломатов, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

При этом, отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.
"Учитывая эти противоправные действия Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлена ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - заявили в МИД.