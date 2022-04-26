Сотый "гумконвой": Украина направила РФ ноту протеста

18:15 26 ноября Киев, Украина

В МИД Украины отреагировали на сотый "гуманитарный конвой" Российской Федерации направленный на Донбасс

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - заявили в МИД.

По данным дипломатов, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".



При этом, отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.