Сотый "гумконвой": Украина направила РФ ноту протеста

В МИД Украины отреагировали на сотый "гуманитарный конвой" Российской Федерации направленный на Донбасс.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.
По данным дипломатов, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".
При этом, отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.
При этом, отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.
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