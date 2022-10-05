Сотрудники Международного уголовного суда смогут работать на территории Украины

20:03 04 октября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Офиса генерального прокурора. Специалисты Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС) получат возможность проводить следственные действия на территории Украины благодаря закону, подписанному президентом Владимиром Зеленским.Об этом сообщает пресс- служба Офиса генерального прокурора.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым были внесены правки в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Они касаются урегулирования и усовершенствования сотрудничества с Международным уголовным судом. Закон расширяет полномочия МУС проводить самостоятельно следственные и процессуальные действия на территории Украины после их согласования с Генеральным прокурором", – говорится в сообщении.

Как отмечают в госучреждении, генеральный прокурор Андрей Костин во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом отметил, что россия сознательно совершает военные преступления против мирных украинцев.

"Военные преступления являются неотъемлемой частью российской политической и военной стратегии, об этом свидетельствуют зверства, совершенные в Украине. Мы увидели на деоккупированных территориях Харьковщины очередные массовые захоронения", - подчеркнул Костин.

По его словам, Украина фиксирует факты пыток, подвергшихся гражданским украинцам.

"Каждое такое преступление должно быть тщательно зафиксировано для неотвратимости наказания", - подчеркнул генпрокурор.