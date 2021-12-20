Сотрудникам Госпогранслужбы разрешили применять оружие и спецсредства

14:05 19 Ноябрь Киев, Украина





В пояснительной записке к законопроекту его авторы - депутаты из комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - отмечают, что в настоящее время использование пограничниками средств принуждения регулируется законами "О Нацполиции", Верховная Рада Украины расширила полномочия пограничников и определила, в каких условиях они имеют право использовать физическую силу, спецсредства, оружие и боевую технику. Соответствующие изменения поддержал 271 депутат.В пояснительной записке к законопроекту его авторы - депутаты из комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - отмечают, что в настоящее время использование пограничниками средств принуждения регулируется законами "О Нацполиции", а также уставами Вооруженных сил. Впрочем, этих правил недостаточно, чтобы эффективно противостоять нарушителям украинской границы, в том числе в зоне боевых действий в Донбассе, поэтому комитет разработал отдельные изменения в законодательство.

"Случаи злостного неповиновения законным требованиям пограничников со стороны нарушителей режима государственной границы Украины, дерзость их действий в приграничной полосе и контролируемом приграничном районе сопровождаются угрозами их жизни и здоровью личного состава", - утверждают депутаты в пояснительной записке.

После вступления законодательной инициативы в действие украинские пограничники будут иметь право проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств. Кроме того, они уполномочены использовать физическое влияние, в том числе борьбу рукопашного боя, а также спецсредства, направленные на то, чтобы защититься, остановить или задержать нарушителя. Так, в арсенале пограничников могут быть наручники, сетки для связывания, дубинки, средства слезоточивого и раздражающего действия, электрошокеры, всевозможные взрывные устройства.



Для пограничников такими средствами есть огнестрельное оружие. После подписания нового закона президентом они смогут использовать его исключительно для защиты и отражения нападения, в случае угрозы жизни или здоровью или для освобождения заложников. Также пограничники будут иметь право стрелять в случае отражения нападения на охраняемые объекты или в случае необходимости остановить автомобиль, угрожающий жизни или здоровью людей. Кроме того, оружие можно будет использовать для задержания нарушителей, которые сопротивляются, пытаются убежать или представляют угрозу другим.



Кроме того, выстрелами пограничники будут иметь право останавливать беспилотники, которые будут летать над стратегическими объектами или позициями или злоумышленников, пытающихся угнать оружие, боевую технику или воздушное судно.



Использовать оружие пограничники должны только после предупреждения. За исключением случаев, когда речь идет о необходимости отражать вооруженное нападение на территорию Украины, служебный транспорт, самолеты, катера и другие средства, используемые государственной пограничной службой. А также для прекращения провокаций и вооруженных конфликтов, в случае внезапного нападения вооруженного нарушителя или в ситуации, когда он пытается сбежать, и в других ситуациях.



Принятые изменения в Закон "О Государственной пограничной службе" также позволяют ее сотрудникам использовать вооружение и боевую технику. Сделать это они могут в случае отражения вооруженного нападения или вторжения на территорию Украины или на охраняемые ими объекты. А также для прекращения вооруженных конфликтов или провокаций на границе с временно оккупированной территорией Украины в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, при выполнении различных задач по территориальной обороне или спецоперациям.



Законопроект комитета по вопросам нацбезопасности и разведки был подан в Совет еще в марте этого года, впрочем, приобрел актуальность в последние недели, когда Украина анонсировала "большое строительство границ" с Беларусью и Россией. В планах МВД - за два следующих года завершить оборудование границы с РФ и сделать то же с украинско-белорусской границей.