Сотрудникам полиции разрешили чаще использовать электрошокер 

На заседании правительства в среду, 11 ноября принят проект закона о расширении прав сотрудников полиции на применение электрошокера, теперь предложение должна утвердить Верховная Рада.
Полиции разрешается использовать электрошокер при:
- задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение и осуществляет физическое сопротивление;
- задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление и пытается сбежать;
- задержании лица, осуществляющего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;
- задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые могут навредить людям, в частности полицейским.
Напомним, на данный момент разрешено применять электрошокер, если совершается нападение на полицейского или лицо, которое находится под его охраной. Предложение должны утвердить в Верховной Раде.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии