Сотрудникам полиции разрешили чаще использовать электрошокер 

20:22 11 ноября Киев, Украина

На заседании правительства в среду, 11 ноября принят проект закона о расширении прав сотрудников полиции на применение электрошокера , теперь предложение должна утвердить Верховная Рада

Полиции разрешается использовать электрошокер при:

задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение и осуществляет физическое сопротивление;

задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление и пытается сбежать;

задержании лица, осуществляющего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;

задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые могут навредить людям, в частности полицейским.

Напомним, на данный момент разрешено применять электрошокер, если совершается нападение на полицейского или лицо, которое находится под его охраной. Предложение должны утвердить в Верховной Раде.