Сотрудничество Украины и США имеет значительный неиспользованный потенциал - Разумков

08:33 17 Март Киев, Украина

Председатель ВР Дмитрий Разумков в телефонном разговоре с Сенатором США , сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом заявил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с США в сфере обороны и безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Украина ценит двухпартийную поддержку, которую мы наблюдаем в Конгрессе США. Мы благодарны за поддержку законодательных инициатив, направленных на усиление помощи Украине, особенно в сфере безопасности и обороны», - сказал глава парламента.

Разумков поблагодарил Портмана за весомый личный вклад в формирование прочной парламентской основы украинского-американского стратегического партнерства, дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия.



Во время встречи он заверил, что Украина определилась со своим геополитическим направлением - это европейская и евроатлантическая интеграция, отметив, что благодарен за поддержку США в этом вопросе.



Председатель Верховной Рады выразил надежду, что вскоре последствия пандемии будут преодолены, а сотрудничество между Украиной и США будет активизировано, в частности, между группами межпарламентских связей и комитетами по иностранным делам.





Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, в частности, противодействие строительству газопровода «Северный поток - 2».

По словам Разумкова, вопросы энергетической безопасности являются одними из важных элементов национальной безопасности Украины. Он поблагодарил США за санкционную политику в отношении «Северного потока - 2».

«Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. И очень часто он используется как механизм шантажа. Поэтому я уверен, что мы должны объединять усилия в блокировании дальнейшего продвижения этого процесса», - сказал Председатель Верховной Рады.

Председатель парламента также выразил надежду, что США и в дальнейшем будет обеспечивать санкции в отношении проекта "Северный поток - 2", сделает невозможным его окончательное завершение, и подчеркнул необходимость полного блокирования возможности его завершения и ввода в эксплуатацию.



Разумков выразил благодарность за последовательную санкционную политику США в ответ на продолжающуюся российскую агрессию против Украины на Донбассе и в Крыму и отметил, что достижение мира на Донбассе остается ключевым приоритетом для украинского парламента и украинского народа.



В свою очередь, сенатор США Роберт Портман заверил, что США будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также он выразил поддержку в противодействии строительству и запуску газопровода «Северный поток - 2».