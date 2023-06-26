Сотрудничество с CDF: Украина получила модульные мосты для трех областей

17:45 26 июня Киев, Украина

В рамках совместного проекта Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры с привлечением корпорации CDF, были получены первые временные мостовые конструкции, предназначенные для Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.



Информация об этом была подтверждена главой Агентства восстановления, Мустафой Найем, и передана через официальную пресс-службу ведомства в социальной сети Facebook.

"Нашим приоритетом в Агентстве восстановления является установка этих модульных мостов в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях. В прифронтовых регионах жизненно важно иметь надежные автомобильные дороги для обеспечения базовых услуг. Разрушение мостов приводит к отсоединению громад от необходимых ресурсов. Мы прилагаем все усилия для оперативного восстановления логистики", - отметил Найем.



Он также добавил, что модульные мостовые конструкции, изготовленные компанией Acrow Corporation, способны выдерживать как легковой, так и грузовой транспорт, что существенно способствует быстрому восстановлению непрерывной транспортной связи в наиболее пострадавших регионах, пострадавших от последствий военных действий.



Эти конструкции были отправлены в рамках проекта "Модульный мост", реализуемого Агентством восстановления и корпорацией CDF при поддержке гранта от The Howard G. Buffett Foundation. Данный проект стартовал в апреле и финансируется фондом для поставки 9 модульных мостов в Украину.