Сотрудничество между РФ и Украиной в борьбе с терроризмом разорвано

Украина отказалась от о сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом. Соответствующее решение было приняло на заседании Кабинета министров в среду, 8 июля.

Отказ от меморандума позволит защитить национальные интересы

Отмечается, что по мнению украинского правительства, отказ от меморандума, подписанного в июле 2012 года в Ялте, позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины".



К слову, после 2018 года Киев вышел из ряда договоров, заключенных с РФ или СНГ. 1 апреля 2019 года прекратил своей действие Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.



В рамках СНГ Украина отказалась от соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.