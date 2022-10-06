Сотни единиц российской техники оказались в руках ВСУ - WSJ

12:24 06 октября Киев, Украина

Украинские защитники захватили так много российского оружия и техники, что рф превратилась в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины.



Об этом cообщает WSJ.



Отмечается, что захваченная вражеская техника помогает украинским войскам отвоевывать восточные районы Донецкой области, включая Лиман, и продвигаться дальше на восток.



WSJ пишет, что быстрый прорыв Украины в Харьковской области привел к тому, что сотни единиц российской техники оказались в руках



Российская армия оставила свое тяжелое вооружение и склады с припасами во время неорганизованного отступления. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, другие ремонтируются, чтобы вернуться на фронт. Танки, автомобили и орудия, слишком поврежденные, чтобы их можно было отремонтировать, разбираются на запчасти. Об этом cообщает WSJ.Отмечается, что захваченная вражеская техника помогает украинским войскам отвоевывать восточные районы Донецкой области, включая Лиман, и продвигаться дальше на восток.WSJ пишет, что быстрый прорыв Украины в Харьковской области привел к тому, что сотни единиц российской техники оказались в руках ВСУ Российская армия оставила свое тяжелое вооружение и склады с припасами во время неорганизованного отступления. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, другие ремонтируются, чтобы вернуться на фронт. Танки, автомобили и орудия, слишком поврежденные, чтобы их можно было отремонтировать, разбираются на запчасти. Россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского стандарта, которые почти закончились в Украине.

"В сочетании с оружием, захваченным во время отступления россии с Киевщины и остального севера Украины в апреле, эти недавние успехи превратили Москву в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, который значительно опережает США и других союзников по количеству. Однако оружие, поставляемое Западом, обычно более современное и точное", - сообщает WSJ.



Сообщается, что Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивные системы залпового огня. Однако, настоящее количество, вероятно, больше.



Только один батальон Карпатская Сечь захватил 10 современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 Гиацинт после того, как вошел в Изюм в прошлом месяце. Заместитель начальника штаба Руслан Андрейко сказал, что "у нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать".



Начальник штаба украинского артиллерийского дивизиона на харьковском фронте сообщил, что его подразделение теперь использует четыре недавно захваченные российские 152-мм самоходные гаубицы 2С19 Мста, наряду с американскими пушками, и теперь имеет достаточно боеприпасов советского калибра. По его словам, "у россиян больше нет преимущества в огневой мощи. Мы разгромили все их артиллерийские части перед началом наступления, а затем начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели заправиться и загрузить свои танки".